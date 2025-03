Czesi piją ją litrami. Odkryj pyszną herbatę, która rozgrzeje cię zimą i orzeźwi latem

Czesi chętnie sięgają po „pečený čaj”, czyli w wolnym tłumaczeniu pieczoną herbatę. Ta nazwa jest jednak dość umowna, bo w napoju nie ma ani grama herbaty. Jego bazę stanowi zupełnie coś innego – owoce i przyprawy pieczone w piekarniku. To właśnie dzięki nim napój zyskuje wyjątkowy smak. W dodatku doskonale rozgrzewa i gasi pragnienie. Sprawdza się dużo lepiej niż gotowe sklepowe soki lub granulowane herbaty. I wcale nie trzeba wyjeżdżać do Pragi, by się o tym przekonać.

Jak zrobić czeską pieczoną „herbatę”?

„Bazę” do przygotowania tego pysznego naparu można znaleźć w sklepach internetowych. Słoiczek o pojemności 40 mililitrów to wydatek rzędu 8-10 złotych. Warto inwestować w naturalne wyroby, które nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów ani dużych ilości cukru. Wystarczy wziąć dwie łyżeczki produktu i zalać je gorącą wodą. Całość można uzupełnić o różne lubiane dodatki na przykład świeży cynamon czy plasterek imbiru.

Owoce i inne dodatki potrzebne do zrobienia czeskiej „herbaty” można również przyszykować samodzielnie. Trzeba tylko wziąć kilka owoców (jabłka, pomarańcze, mandarynki, borówki amerykańskie etc.), rozłożyć je na blasze, polać sokiem z cytrusów i zasypać niewielką ilością cukru. Na koniec wystarczy dorzucić do tego „zestawu” kilka przypraw i całość zapiec w piekarniku. Dobór poszczególnych składników zależy od indywidualnych preferencji.

Przepis: „Baza" pod czeską herbatę

Składniki:
1 kg dowolnych owoców

100 ml soku z cytrusów (np. cytryn)

ulubione przyprawy

cukier do zasypania owoców Sposób przygotowania Szykowanie owocówOwoce dokładnie umyj, oczyść. Większe owoce pokrój na mniejsze części (na przykład jabłka), drobne pozostaw w całości. Tak przygotowane owoce rozłóż na blasze z papierem do pieczenia i skrop sokiem z cytrusów. Posyp je cukrem. Pieczenie owoców i przyprawDorzuć do owoców ulubione przyprawy, na przykład, goździki, anyż, cynamon etc. Blachę wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni przez około 45 minut. Co kilkanaście minut trzeba całość lekko przemieszać. PrzechowywanieOwoce razem z powstałym syropem przełóż do słoiczków i zapasteryzuj je.

Rada: Napój możesz dosłodzić odrobiną miodu.

Dlaczego warto sięgać po czeską „herbatę”?

Czeska „herbata” doskonale smakuje. Poza tym dostarcza wielu cennych mikroelementów, zwłaszcza gdy dorzucimy do niej również świeże przyprawy, takie jak na przykład cynamon, kardamon czy imbir. Taki napój wspaniale rozgrzewa i gasi pragnienie. Poza tym wzmacnia odporność i wspomaga walkę organizmu z infekcjami oraz patogenami. Poza tym jest uniwersalny. Można po niego sięgać przez cały rok, a latem w szybki i prosty sposób zamienić w orzeźwiającą lemoniadę. Wystarczy zalać „bazę” napoju zimną wodą i dorzucić do niej kilka kostek lodu.

