Dobra herbata i markowe mleko za darmo i to bez limitu. W Dino możesz sporo zaoszczędzić

Jak zdobyć przywołane artykuły spożywcze? Wbrew pozorom nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. Wystarczy przyjść do Dino i zaopatrzyć się w określoną liczbę sztuk danego produktu, by kolejne otrzymać gratis. Nie trzeba przy tym aktywować żadnych kuponów, kart lojalnościowych czy aplikacji. Dzięki temu zakupy przebiegają sprawnie i szybko. Co ważne Dino nie nakłada też na klientów limitów. Możesz nabyć tyle produktów objętych promocją, ile chcesz.

Jak zdobyć herbatę i mleko za darmo?

Promocja dotyczy herbaty czarnej ekspresowej marki Lipton. Jeśli kupisz jedną paczkę w cenie 9 złotych i 99 groszy, drugą dostaniesz gratis. Wówczas średni koszt opakowania herbaty wyniesie niespełna 5 zł. W opakowaniu mieści się 20 torebek herbaty o łącznej wadze 40 gramów. Pamiętaj, by przechowywać je w suchym i chłodnym miejscu. Wilgoć oraz wysoka temperatura wpływają negatywnie na jakość herbaty – jej właściwości oraz walory smakowe. Najlepiej przełożyć zakupiony produkt z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika.

Dino rozdaje też w gratisie mleko Wypasione UHT marki Mlekovita. Jeśli włożysz do zakupowego koszyka 6 kartonów wskazanego nabiału w cenie 4 złote i 49 groszy za sztukę, wtedy kolejne 6 opakowań otrzymasz za darmo. W sumie możesz zdobyć 12 litrów mleka, a cena jednego wyniesie 2,25 zł. Co ważne, zakupiony nabiał nie wymaga przechowywania w lodówce. Zamknięte kartony możesz trzymać w kuchennej szafce nawet przez 6 miesięcy. Mleko UHT zostało poddane specjalnej obróbce termicznej, która niszczy bakterie i zapobiega psuciu się produktu. Dopiero po otwarciu należy przełożyć opakowania do lodówki.

Kiedy iść na zakupy do Dino?

Masz wiele czasu na zrobienie potrzebnych zakupów. Promocja na herbatę i mleko, podobnie jak oferty na inne produkty, trwa przez cały tydzień. Zaczyna się w środę, a koczy we wtorek. Obowiązuje od 5 do 11 marca 2025 roku. Pamiętaj, że nadchodząca niedziela (9.0.3) nie jest dniem handlowym. Sklepy sieci Dino są wtedy nieczynne.

