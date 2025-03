Tak tanie masło w Stokrotce rozejdzie się raz-dwa. Zobacz, kiedy biec na zakupy

Masło to jeden z podstawowych produktów spożywczych, który znajduje się w niemal każdym polskim domu. Wykorzystujemy je do smarowania kanapek, smażenia potraw, a także jako składnik ciast i deserów. Masło jest więc niezastąpione w wielu kuchennych przepisach. Z uwagi na rosnącą cenę tego produktu, warto „polować” na promocje w supermarketach, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.

Tanie masło w Stokrotce

Tanie masło można trafić w Stokrotce, gdzie regularnie pojawiają się atrakcyjne promocje. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w większe ilości tego niezbędnego w kuchni produktu. Kupując masło w Stokrotce, możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy, a jednocześnie mieć zawsze pod ręką ten tłuszcz.

Masło „Ekstra Polskie” marki „Mlekovita” możesz kupić za jedyne 4 zł 99 gr za sztukę (zamiast 8 zł 99 gr). Promocja obowiązuje jednak tylko w dniach 10-12 marca. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „Stokrotki”, a także kupienie trzech sztuk masła (jeśli kupisz go mniej, promocja niestety nie naliczy się). Obowiązuje także limit zakupów, który wynosi trzy sztuki dziennie.

Jak przechowywać masło, żeby się nie popsuło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w oryginalnym opakowaniu lub szczelnie zamkniętym pojemniku. Ważne jest, aby nie trzymać masła w temperaturze pokojowej przez długi czas, ponieważ może to przyspieszyć proces psucia się. Jeśli planujemy zużyć masło w ciągu kilku dni, można przechowywać niewielką ilość w pojemniku na masło, który trzymamy w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

Masło można również mrozić, aby przedłużyć jego trwałość. Warto podzielić je na mniejsze porcje przed zamrożeniem, aby łatwiej było je później wykorzystać. Mrożone masło zachowuje swoje właściwości przez około 6–9 miesięcy, a przed użyciem wystarczy je rozmrozić w lodówce lub w temperaturze pokojowej. Jeśli lubisz kuchenne eksperymenty, to koniecznie zobacz, jak zrobić jabłkowe masło.

