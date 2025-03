Lidl szaleje i mocno ścina cenę dobrego masła. Tego dnia rozdaje też mleko i cukier za darmo

Kupowanie podstawowych produktów spożywczych, takich jak masło, mleko czy cukier, to świetny sposób na oszczędność. Są to składniki, które wykorzystujemy na co dzień do gotowania i pieczenia, dlatego warto mieć je zawsze pod ręką. Dodatkowo regularne uzupełnianie zapasów pozwala uniknąć nagłych, często droższych zakupów w ostatniej chwili. Teraz świetną promocję na te właśnie produkty ma Lidl, dlatego warto wybrać się właśnie tam na zakupy w najbliższych dniach.

Tańsze masło w Lidlu

W Lidlu niedługo zacznie się świetna promocja na masło ekstra 83% marki „Pilos”. Można kupić je aż o 37 procent taniej, niż normalnie. Oznacza to, że zamiast 7 zł 49 gr trzeba będzie zapłacić tylko 4 zł 69 gr za sztukę. Promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk masła. Supermarket wprowadził też limit trzech sztuk na jeden kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Tak tanie masło możecie kupić od piątku (14.03) do soboty (15.03). Korzystanie z promocji na produkty takie jak masło, którego często używamy w kuchni, to świetny sposób na oszczędność, zwłaszcza w czasach stale rosnących cen żywności, a zwłaszcza właśnie masła.

Cukier i masło za darmo

Warto „polować” też na inne produkty, które często wykorzystuje się w podczas pieczenia i gotowania. W czwartek (13.03) przy zakupie trzech kartonów mleka 3,2% marki „Pilos” trzy kolejne opakowania dostaniecie całkowicie za darmo. Tutaj również jednak obowiązuje limit podczas robienia zakupów. W ramach tej promocji można dostać sześć kartonów mleka gratis na jeden kupon. Będąc tego dnia w Lidlu warto zaopatrzyć się także w cukier. Przy zakupie pięciu opakowań dowolnego cukru białego (1 kilogram) kolejnego pięć dostaniecie gratis. Limit to 10 opakowań gratis na jeden kupon.

Ważne jest sprawdzanie aktualnych gazetek promocyjnych oraz aplikacji mobilnej Lidl Plus, aby być na bieżąco z najnowszymi ofertami i nie przegapić okazji na tanie zakupy. To prosty i skuteczny sposób na podreperowanie domowego budżetu.

