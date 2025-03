Ten czekoladowy mus można jeść nawet na diecie. Świetnie smakuje i pomaga schudnąć

Jakie są idealne słodycze na diecie? Takie, które świetnie smakują, sycą i dostarczają cennych składników odżywczych. Wszystkie przywołane wyżej „kryteria” spełnia mus czekoladowy stworzony przez Dominikę Hatalę, dietetyka z bogatym doświadczeniem. Przepis na ten deser zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Warto po niego sięgnąć, bo jest naprawdę pyszny. Poza tym pomaga schudnąć. A wszystko to zasługa paru prostych i łatwo dostępnych składników. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi sekret tego wyjątkowego przysmaku.

Jak zrobić odchudzający mus czekoladowy?

Zrobienie tego deseru nie nastręczy większych problemów nawet początkującym kucharzom. Najtrudniejszym etapem szykowania przysmaku jest oczekiwanie na to aż będzie gotowy. Mus musi bowiem spędzić kilka godzin w lodówce, zanim trafi na stół. Potem wystarczy już tylko go udekorować zgodnie z własnymi upodobaniami. Dominika Hatala radzi, by wykorzystać jogurt grecki, maliny i orzechy laskowe. Doskonale sprawdzą się również inne składniki, na przykład orzechy włoskie, migdały, cynamon, kardamon, kawałki gorzkiej czekolady, borówki amerykańskie pistacje etc. Ich dobór zależy od indywidualnych preferencji smakowych. Nie warto jednak przesadzać z ilością dodatków. Czasem mniej znaczy więcej.

Przepis: Mus czekoladowy To pyszny, a zarazem zdrowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 479 Składniki 30 g nasion chia

150 g skyru

24 g miodu

75 ml mleka

10 g kakao Opcjonalnie: dodatki (na przykład maliny, orzechy laskowe, jogurt grecki etc.) Sposób przygotowania Robienie deseruDo miski dodaj skyr, nasiona chia, miód, kakao i mleko. Wymieszaj całość. Chłodzenie deseruOdstaw deser do lodówki na 3-4 godziny Podawanie deseruUdekoruj deser zgodnie z upodobaniami.

Jak mus z przepisu dietetyka pomaga schudnąć?

Sekretem tego przysmaku jest połączenie skyru i nasion chia. Pierwszy z przywołanych produktów dostarcza organizmowi sporych ilości łatwo przyswajalnego białka, drugi natomiast jest źródłem błonnika pokarmowego. Oba składniki wspierają pracę układu pokarmowego. Usprawniają perystaltykę jelit i przyspieszają przemianę materii. Jednocześnie zapewniają długie uczucie sytości i zapobiegają podjadaniu między posiłkami oraz sięganiu po niezdrowe przekąski pełne „pustych kalorii”. Tym samym ułatwiają kontrolowanie wagi i utratę nadprogramowych kilogramów. Sukces odchudzania zależy również w dużej mierze od aktywności fizycznej.

Czytaj też:

Szarlotka sypana Bosackiej to prawdziwy hit. Z jej zrobieniem poradzi sobie każdyCzytaj też:

Szarlotka na 10 łyżek to genialny przepis mojej mamy. Tylko kroję jabłka i zalewam ciastem