Dietetyk zdradza: 4 najlepsze zamienniki masła z Lidla. Numer 1 ma 3 razy mniej kalorii

Masło to jedno z najchętniej wybieranych smarowideł do pieczywa. W ofercie sklepów spożywczych i supermarketów można jednak znaleźć dla niego godną „konkurencję”. I wbrew pozorom nie chodzi wcale o margarynę. Istnieją znacznie zdrowsze zamienniki znanego wszystkim „klasyka”. W jednym ze swoich postów zwraca na nie uwagę dietetyk Dominika Hatala. Ekspertka wskazuje na cztery znane, choć niedoceniane produkty z Lidla, które z powodzeniem mogą zastąpić masło na kanapce. Sprawdź, co warto kupić i dlaczego.

Czym można zastąpić masło zdaniem dietetyka?

W rankingu najlepszych zamienników masła stworzonym przez Dominikę Hatalę wygrywa serek śmietankowy Pilos Pure. Ma – jak wskazuje specjalistka – ma trzy razy mniej kalorii niż tradycyjne masło i aż o 60 gramów tłuszczów mniej. Dostarcza też wartościowego białka. Na drugim miejscu w zestawieniu plasuje się guacamole, czyli sos na bazie awokado. Dostarcza ponad 5 razy mniej kalorii niż masło i jest źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych, głównie jedno- i wielonienasyconych. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wielu różnych narządów, między innymi mózgu, oczu czy serca. W dodatku wspierają mechanizmy obronne organizmu w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami i łagodzą stany zapalne tkanek.

Trzecie miejsce w rankingu najlepszych zamienników masła zajmuje hummus, czyli pasta z ciecierzycy „Zawiera minimalne ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Ma 272 kalorie na 100 gramów i 8 gramów białka” – zauważa Dominika Hatala. Zestawienie stworzone przez ekspertkę zamyka Finuu. To połączenie masła z olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki (rośliny z gatunku kapustowatych). Na jego korzyść przemawia między innymi dobry profil tłuszczów, a zwłaszcza wysoka zawartość jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Domowe zamienniki masła

Jeśli masz trochę wolnego czasu, możesz zrobić zamiennik masła samodzielnie, na przykład domowy hummus czy własne guacamole. W roli smarowidła świetnie sprawdzą się również różnego rodzaju pasty. Do ich zrobienia możesz użyć wielu rozmaitych produktów. Warto sięgnąć nie tylko po awokado czy ciecierzycę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać, chociażby pieczoną fetę, czerwoną fasolę czy gotowanego kurczaka. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich indywidualnych preferencji.

Czytaj też:

Tylko teraz masło w Biedronce w rekordowo niskiej cenie. Możesz zdobyć nawet 30 kostekCzytaj też:

Patent na bajecznie puszyste naleśniki dostałam w pobliskiej naleśnikarni. Dodaj ten składnik