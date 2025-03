Polacy prawie go nie jedzą, a to kulinarne złoto. Sprawdź, dlaczego warto sięgnąć po to mięso

Polacy często sięgają po drób i schab, a wynika to głównie z naszych przyzwyczajeń, ale też z dostępności tych mięs. Drób, zwłaszcza kurczak, jest popularny ze względu na stosunkowo niską cenę, łatwą dostępność i wszechstronność w przygotowywaniu różnych potraw. Schab, z kolei, jest częstym wyborem w polskiej kuchni, ze względu na swoje walory smakowe oraz to, że przygotowuje się z niego popularne kotlety. Te mięsa są dostępne w niemal każdym supermarkecie, co sprawia, że stanowią podstawowy element codziennej diety wielu Polaków. Warto jednak sięgnąć czasem też po mniej popularne mięso, na przykład takie jak jagnięcina.

Polacy rzadko jedzą to mięso

Jagnięcina to mięso cenione za delikatny, łagodny smak i miękkość, jednak Polacy rzadko sięgają po nie. Jest to rodzaj czerwonego mięsa, które otrzymuje się z młodych owiec lub baranów, czyli jagniąt. W polskiej kuchni jagnięcina nie jest tak powszechna jak drób czy wieprzowina. Warto jednak wprowadzić ją do swojego jadłospisu. Jest to jedno z lepszych źródeł CLA (sprzężony kwas linolowy), który wspiera pracę układu krążenia. Jagnięcina dostarcza też dobrej jakości białka, a także pozwala uzupełnić zapasy żelaza (co jest istotne zwłaszcza w przypadku osób borykających się z anemią). Jest także źródłem witamin, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i odpornościowego.

Jak można przyrządzić jagnięcinę?

Jagnięcinę można przyrządzić na wiele sposobów, by wydobyć jej pełnię smaku i stworzyć naprawdę wyjątkowe danie. Jednym z nich jest marynowanie mięsa w mieszance oliwy z oliwek, czosnku, rozmarynu, tymianku i cytryny, a następnie pieczenie w dość niskiej temperaturze, co pozwala na uzyskanie miękkiej i soczystej konsystencji. Innym pomysłem jest przygotowanie jagnięciny w formie szaszłyków – kawałki mięsa nadziane na patyczki i grillowane, idealnie komponują się z sosem jogurtowym z czosnkiem i ziołami. Można także spróbować przygotować jagnięcinę w stylu śródziemnomorskim, duszoną w czerwonym winie z warzywami, takimi jak cebula, marchewka i pomidory. Można zrobić z niej także tajine, czyli popularne marokańskie danie.

