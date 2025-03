Polacy myślą, że nie można jeść tej części banana. Okazuje się, że to tylko mit

Banany to jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce – są łatwo dostępne, smaczne i sycące. Stanowią doskonałe źródło energii, dostarczając cennych witamin i minerałów, takich jak między innymi potas, magnez i witamina B6. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do owsianki, składnik smoothie. Można przygotować z nich także pyszny chlebek bananowy, ale również jeść „solo” jako szybką i zdrową przekąskę w ciągu dnia.

Czy można jeść końcówkę banana?

Wiele osób zastanawia się, czy można jeść końcówkę banana. Sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, że moja mama zawsze mnie przed tym przestrzegała. Czy słusznie? Okazuje się, że nie, ponieważ nie należy się obawiać jedzenia tej części banana. Końcówka banana, czyli jego czubek, jest jak najbardziej jadalna i nie różni się składem od reszty owocu. Wiele osób unika jej z powodu mitu, że może zawierać szkodliwe substancje lub być miejscem nagromadzenia pestycydów, ale nie ma na to naukowych dowodów. Jeśli banan został dobrze umyty przed jedzeniem, nie ma powodu, by omijać jego końcówki.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany są nie tylko smaczną, ale też bardzo wartościową przekąską. Zawierają potas, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i układu nerwowego, a także magnez, pomagający w redukcji zmęczenia. Są również dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, a także daje uczucie sytości. Z kolei w jeszcze niedojrzałych bananach znajduje się skrobia oporna, która działa jak prebiotyk (odżywia bakterie probiotyczne). Podczas kupowania bananów bardzo ważne jest, by zwrócić uwagę na to, żeby nie miały one uszkodzonej skórki (w ten sposób zanieczyszczenia mogą przedostać się do miąższu). Koniecznie sprawdź też, co zdradza kolor skórki banana.

