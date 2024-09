Kolor skórki banana zdradza więcej, niż myślisz. Sprawdź, co oznacza! Ja się zdziwiłam

Banany to popularne i lubiane owoce. Są świetną przekąską, a także składnikiem wielu ciast, deserów, placuszków czy owsianek. Warto zwracać szczególną uwagę na kolor skórki tych przysmaków. Jest on bowiem źródłem wielu cennych informacji. Wskazuje nie tylko na stopień dojrzałości i smak bananów. Mówi też wiele o tym, jak poszczególne okazy wpływają na organizm.

Jak banany działają na organizm?

Zielone banany, które nie zdążyły jeszcze osiągnąć pełnej dojrzałości, są dobrym źródłem prebiotyków. To związki ważne dla prawidłowego funkcjonowania jelit. Stymulują namnażanie się korzystnych bakterii zasiedlających te narządy. Ułatwiają trawienie pokarmu. Zmniejszają stany zapalne tkanek i regulują rytm wypróżnień. Dzięki temu przeciwdziałają wzdęciom, zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Zielone banany wykorzystuje się leczeniu zespołu jelita drażliwego (IBS). W połączeniu z farmakoterapią i odpowiednią dietą przynoszą pacjentom wyraźną ulgę.

Banany jasnożółte, czyli ledwo dojrzałe, mają w swoim składzie mało cukru i sporo błonnika. Chodzi o włókno pokarmowe, które usprawnia przemianę materii i zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku. To ważna informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Spożywanie jasnożółtych bananów może okazać się pomocne w odchudzaniu. Włączenie owoców do jadłospisu redukuje bowiem ryzyko podjadania i występowania napadów głodu, a co za tym idzie zmniejsza prawdopodobieństwo sięgania po niezdrowe przekąski pełne tak zwanych pustych kalorii, których wartość odżywcza jest znikoma.

Ciemnożółte banany poza błonnikiem zawierają też duże ilości przeciwutleniaczy, między innymi katechin, epikatechin, tanin, cyjanidyn oraz antocyjanów. Związki te wykazują właściwości antyoksydacyjne. Wymiatają nadmiar wolnych rodników z organizmu, wzmacniają odporność, spowalniają procesy starzenia i pośrednio chronią przed różnymi problemami zdrowotnymi. Obniżają ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, a także chorób nowotworowych.

Takich bananów lepiej unikać!

Warto zrezygnować z jedzenia bananów bardzo dojrzałych i przejrzałych. które mają na skórce wiele brązowych lub czarnych plam. Tego typu owoce cechuje bowiem niska zawartość błonnika i mikroelementów. Można w nich natomiast znaleźć duże ilości węglowodanów prostych (cukrów). Ich nadmierne spożycie zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego czy otyłość.

Co jeszcze warto wiedzieć o bananach?

Pamiętaj, że banany należy myć przed usunięciem z nich skórki. Dzięki temu pozbywamy się pestycydów i innych niepożądanych substancji, które mogłyby przeniknąć do owoców podczas obierania. Nie zapominaj, że banany zawierają nie tylko cukier, błonnik, prebiotyki czy przeciwutleniacze. Mają w swoim składzie inne ważne związki, na przykład fosfor, sód, potas, magnez, cynk, żelazo czy wapń.

