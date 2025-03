Dietetyk alarmuje: po 50-tce niedobór tego składnika osłabia odporność o 70 procent

Osoby po 50. roku życia powinny szczególnie zadbać o to, by w ich organizmie nie zabrakło jednego składnika odżywczego. W przeciwnym razie układ odpornościowy zostanie osłabiony, a to zwiększy podatność na infekcje, w tym przeziębienia, grypę czy zakażenia bakteryjne.

Niedobory składników odżywczych są między innymi wynikiem niewłaściwych wyborów żywieniowych lub monotonnej diety. Niekorzystnie wpływają one na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Są zwłaszcza niebezpieczne dla osób starszych. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu przestrzegł zwłaszcza przed niedoborem cynku w przypadku osób po 50. roku życia. Niedobór cynku osłabia odporność Dr Bartosz Kulczyński zaznaczył, że niedobór cynku jest bardzo powszechny dla osób po 50. roku życia. W publikacji naukowej badacze wykazali, że w grupie osób pomiędzy 50. a 59. rokiem życia deficyt cynku występuje aż u co czwartej osoby. Jeszcze gorzej ma się sprawa w przypadku osób po 60. roku życia. W ich przypadku niedobór cynku dotyczy co trzeciej osoby. Oczywiście problem braku cynku występuje też u osób młodszych, ale jest to mniejsza skala – wyjaśnił ekspert. Dietetyk zauważył, że niedobór cynku może prowadzić do osłabienia naszej odporności. To właśnie niedobór cynku może być jedną z przyczyn, że często łapią nas infekcje i mimo przechorowania potrafią wrócić w krótkim czasie. Jest to spowodowane tym, że cynk pobudza aktywność tymuliny, czyli hormonu, który jest uwalniany przez grasicę i którego zadaniem jest zwiększenie efektywności działania komórek układu odpornościowego – powiedział specjalista. U osób, które mają niedobór cynku zauważa się nie tylko zwiększoną podatność na infekcje, ale ich przebieg zazwyczaj jest też cięższy. Ogólnie literatura fachowa pokazuje, że niskie spożycie cynku może osłabić nasz układ odpornościowy nawet o 70 procent – podkreślił dr Bartosz Kulczyński. Jakie są objawy niedoboru cynku? Niedobór cynku w organizmie może prowadzić do różnych objawów, do najczęstszych z nich należą:

nawracające infekcje wirusowe i bakteryjne,

łamliwe paznokcie,

zwiększona suchość, swędzenie i zaczerwienienie skóry,

szumy uszne. Jakie produkty dostarczają cynk do organizmu? W naszym jadłospisie powinny znaleźć się produkty, dostarczające do naszego organizmu cynk. Powinny to być przede wszystkim takie produkty jak wołowina, mięso wieprzowe, mięso z piersi indyka, makrela atlantycka, a od czasu do czasu również i wątroba wołowa – powiedział dietetyk. Produkty roślinne, które zawierają dużo cynku to:

kasza gryczana,

pestki dyni,

nasiona słonecznika,

nasiona lnu,

orzechy włoskie,

fasola biała,

soczewica.

kakao. Dobrym źródłem tego pierwiastka są również ostrygi, choć w naszym kraju ich jedzenie nie jest zbyt popularne.

