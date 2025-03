Ten „turbospalacz” tłuszczu kosztuje grosze i działa! Piję go codziennie, a kilogramy znikają

Jak rozruszać „leniwe” jelita? W nabraniu rozpędu pomoże im pewien prosty, a zarazem niezwykle smaczny napój na bazie łatwo dostępnego składnika, który z pewnością większość osób ma już w swojej kuchni. Dzięki niemu osiągnięcie wymarzonej sylwetki stanie się łatwiejsze.

Co pić na odchudzanie?

Odchudzanie wspomóc może herbata na bazie imbiru. Ma on bowiem w swoim składzie gingerol, zaliczany do grona naturalnych termogeników. Mianem tym określa się substancje, które – jak zauważa dietetyk Anna Radowicka w jednym z programów telewizji śniadaniowej – przyspieszają metabolizm i proces utraty nadprogramowych kilogramów poprzez zwiększanie temperatury ludzkiego ciała. W efekcie organizm zużywa więcej energii, co ułatwia redukcję tkanki tłuszczowej. Imbir zawiera też błonnik, który wiąże wodę w żołądku i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu zmniejsza ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski.

Imbirową herbatę przygotujesz bardzo łatwo. Najprostszy sposób to zrobienie zwykłego herbacianego naparu i dodanie do niego startego lub pokrojonego na kawałki korzenia (wystarczy około 3 cm, choć to kwestia indywidualna). Oczywiście wcześniej należy go umyć i obrać ze skórki. Imbir należy dorzucić do napoju, dopiero gdy ten ostygnie do ok. 70 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie przyprawa straci większość cennych właściwości. Do tak przygotowanej mikstury można wrzucić również inne lubiane składniki, na przykład plasterek cytryny, cynamon czy goździki. Najlepiej pić ją raz lub dwa razy dziennie na dwie godziny po posiłku.

Na co jeszcze pomaga herbata z imbirem?

Przeprowadzone badania dowodzą, że imbir ma również wiele innych cennych właściwości. Dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci wskazuje na jego działanie przeciwwymiotne oraz przeciwzapalne. Co więcej, przyprawa obniża również ciśnienie tętnicze, poziom „złego cholesterolu”, a także stężenie glukozy w organizmie. Tym samym może odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu niebezpiecznych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, zawał serca czy udar mózgu.

Herbata imbirowa to nie wszystko podczas odchudzania

Warto zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – herbata imbirowa wspomaga działanie układu trawiennego i utratę wagi, ale nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Samo picie naparu nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli zabraknie dwóch wskazanych wcześniej elementów. Dopiero połączenie wszystkich trzech składowych pozwoli wygrać w walce z nadprogramowymi kilogramami.

