Te placki ziemniaczane działają jak turbodoładowanie dla jelit. 3 proste dodatki czynią cuda

Placki ziemniaczane można przygotować na wiele różnych sposobów. Ostatnio nieco zmodyfikowałam klasyczną recepturę na to danie. Wprowadzenie kilku prostych zmian przyniosło wiele nieoczekiwanych korzyści. Sprawiło, że przysmaki przestały tuczyć i zadziałały niczym turbodoładowanie dla jelit. Można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia. To dobra propozycja dla osób, które dbają o linię lub chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, a jednocześnie nie rezygnować z kulinarnych przyjemności. Sprawdź, na czym dokładnie polega sekret tych wyjątkowych placków.

Jak zrobić placki ziemniaczane, które nie tuczą?

Wbrew pozorom przygotowanie tych przysmaków jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Rezygnuję z dodatku mąki do masy warzywnej Dorzucam do niej natomiast trzy inne, mniej popularne składniki – kurkumę, starty imbir oraz oliwę z oliwek. Dzięki temu obniżam kaloryczność placków i „podkręcam” przemianę materii. Co ważne, nie muszę używać tłuszczu podczas smażenia (ten znalazł się już w ziemniaczanym „cieście”). Wystarczy, że wykorzystam patelnię pokrytą nieprzywierającą powłoką.

Przepis: „Odchudzające” placki ziemniaczane To dobra propozycja dla osób na diecie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 340 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

1 średnia cebula

1 ząbek czosnku

2 średnie jajka

1 łyżeczka oliwy z oliwek

3 cm korzenia imbiru

duża szczypta kurkumy

sól i pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierz i zetrzyj ziemniaki na tarce. Wyłóż starte ziemniaki na drobne sitko i ustaw je na misce. Odciśnij warzywa. Poczekaj, aż sok spłynie do miski i oddzieli się skrobia. Usuń łupiny z cebuli czosnku. Obierz też imbir. Zetrzyj wszystkie trzy wymienione składniki na tarce o drobnych oczkach. Robienie masy ziemniaczanejJajka wybij do miseczki i roztrzep widelcem. Zlej sok odciśnięty z ziemniaków. Nie naruszaj skrobi, która pozostała w misce. Dodaj do niej starte wcześniej warzywa, roztrzepane jajka, oliwę z oliwek i przyprawy. Wymieszaj całość. Smażenie plackówRozgrzej patelnię z nieprzywierającą powłoką. Nakładaj na nią niewielkie porcje masy ziemniaczanej i formuj placki. Smaż do zarumienienia z obu stron.

Jeśli chcesz stworzyć jeszcze bardziej dietetyczną wersję placków ziemniaczanych możesz upiec je w piekarniku. Wyłóż blachę papierem do pieczenia, a następnie umieść na niej masę ziemniaczaną, uformowaną w małe, okrągłe placki. Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu). Piecz przez około pół godziny. Po piętnastu minutach przewróć ostrożnie placki na drugą stronę.

Jak placki ziemniaczane z kurkumą wspomagają odchudzanie?

Za „odchudzające właściwości” tych placków ziemniaczanych odpowiada dodatek kurkumy oraz imbiru. Te przyprawy wpływają na termogenezę. Pobudzają organizm do wytwarzania większych ilości ciepła. W efekcie ten zużywa więcej energii, co przekłada się na szybsze tempo przemiany materii. Warto wspomnieć, że przywołane składniki działają również przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Wzmacniają organizm i ułatwiają zwalczanie różnego rodzaju infekcji.

Czytaj też:

Prosta i szybka zapiekanka ziemniaczana. Wypróbuj genialny przepis od mojego szwagraCzytaj też:

Dietetyk: Nigdy nie jedz takich ziemniaków. Poważnie szkodzą zdrowiu