Masło za darmo tylko przez 3 dni. Leć do Stokrotki. Tam nie potrzebujesz aplikacji

Masło to niezastąpiony składnik wielu różnych potraw, a także spore obciążenie dla domowego budżetu, zwłaszcza teraz gdy ceny tego produktu wciąż pędzą ku górze. Na szczęście jest na to sposób. Różnego rodzaju promocje pozwalają nieco podreperować rodzinne finanse. Tym razem ciekawą ofertę na dobre smarowidło przygotowała Stokrotka. Sprawdź, co zrobić, by z niej skorzystać i zaoszczędzić.

Jak zdobyć dobre masło za darmo w Stokrotce?

Akcja dotyczy masła ekstra marki Farm Milk. Sieć nie podaje ceny smarowidła, ale zapewnia, że jeśli wrzucisz do zakupowego koszyka dwie kostki wskazanego tłuszczu, trzecią dostaniesz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Co ważne, opisana oferta nie ma narzuconych limitów. Możesz nabyć, tyle produktów, ile potrzebujesz, nie tracąc przy tym okazji do odciążenia domowego budżetu. Nie musisz też posiadać żadnych dedykowanych aplikacji. Przywołana promocja obowiązuje przez trzy dni. Trwa od poniedziałku do środy (24-26 marca 2025 roku). Jeśli zrobisz zakupy w innym terminie niż wskazany, rabat nie zostanie naliczony.

Jak przechowywać masło?

Masło powinno być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu. Najlepiej trzymać je w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Jeśli wiesz, że nie wykorzystasz całego zakupionego smarowidła od razu, podziel je na mniejsze porcje i włóż do zamrażarki. Dzięki temu prostemu zabiegowi wydłużysz jego trwałość nawet do sześciu miesięcy.

Sam proces rozmrażania również nie sprawi ci większych trudności. Wystarczy, że wyjmiesz masło z zamrażarki i przełożysz je na noc do lodówki. Rano będzie się nadawało do spożycia. Może być przy tym dość twarde. Na szczęście istnieje parę prostych sposobów na rozmiękczenie masła w dość krótkim czasie, na przykład ścieranie tłuszczu na tarce lub krojenie go gorącym nożem.

