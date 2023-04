Masło twarde jak kamień? Poznaj skuteczne sposoby na rozmiękczenie masła

Masło najczęściej wykorzystywane jest do smarowania pieczywa, ale to też świetny dodatek do gotowania i pieczenia. Jedna łyżka masła (14 g) zawiera około 102 kalorie i 11,5 g tłuszczu. Masło jest bogate w witaminy: A, D. E, B12 i K, które wspierają odporność, poprawiają stan wzroku i skóry. Masło zawiera również kwas linolowy, któremu przypisuje się właściwości przeciwnowotworowe – pomaga ograniczyć ryzyko raka piersi, jelita grubego, żołądka, prostaty i wątroby.

Sprawdzone sposoby na rozmiękczenie masła

Jeśli masło po wyjęciu z lodówki ma tak twardą konsystencję, że nie nadaje się do smarowania, można użyć sprawdzonych sposobów na jego rozmiękczenie:

1. Patent z Instagrama z użyciem sitka

Wierzch twardego masła spróbuj zeskrobać małym sitkiem. Zgromadzone w nim masło wyglądem będzie przypominało makaron, który o wiele łatwiej będzie można rozsmarować na pieczywie.

2. Patent z TikToka z użyciem kunka

Wyjmij masło z lodówki i odkrój kawałek. Przygotuj kubek, do którego wlejesz wrzątek. Odstaw go na chwilę, aby kubek się nagrzał. Gdy uzyska odpowiednią temperaturę, nakryj nim masło. Pod wpływem ciepła produkt zmięknie i stanie się łatwiejszy do smarowania.

3. Starcie masła na tarce

To jeden z prostszych sposobów. Odetnij kawałek masła z całej kostki. Przygotuj tarkę, a pod nią postaw talerz lub deskę. Trzymając masło z jednej strony (najlepiej dłoń owiń papierowym ręcznikiem) zacznij je ucierać. Utarte masło może od razu trafić na chleb czy bułkę. Minusem tej metody jest to, że osad z masła gromadzący się na tarce jest trudny do wymycia.

4. Podgrzanie w mikrofalówce

Wystarczy wstawić masło (taką porcję, którą chcemy zjeść na bieżąco) do mikrofali na kilka sekund. Wcześniej oczywiście należy zdjąć z niego papierek, a następnie umieścić na szklanym spodzie. Trzeba uważać, aby moment podgrzewania nie trwał zbyt długo – wówczas masło się rozpuści.

I co ważne – podgrzane w ten sposób masło powinno od razu zostać skonsumowane. Nie poleca się powtarzać tego procesu jeszcze raz.

5. Przechowywanie masła poza lodówką

Wciąż toczą się dyskusję, czy aby na pewno jest to bezpieczne rozwiązanie. Masło solone lub klarowane można przechowywać poza lodówką nawet przez 7 dni. Jednak jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie, powinniśmy umieścić masło w szczelnym pojemniku, najlepiej szklanym lub ceramicznym. W przeciwnym razie zepsuje się jego smak. Najlepiej, aby taki pojemnik stał w zaciemnionym miejscu i nie był narażony na działanie promieni słonecznych. W bardzo ciepły dzień lepiej umieścić masło w lodówce.

6. Przechowywanie masła na drzwiach lodówki

Są różne szkoły na temat tego, w którym miejscu lodówki powinno się przechowywać masło. Niektórzy twierdzą, że najlepszy jest tył urządzenia, inni – na najwyższej półce, czyli tam, gdzie temperatura jest najniższa. Jednak jeśli chcemy, aby masło nie miało zbyt zwartej konsystencji, umieszczajmy je na drzwiach lodówki.

7. Przekrojenie masła gorącym nożem

Do zastosowania tego sposobu wystarczy oblać nóż wrzątkiem i zacząć kroić nim masło na cienkie kawałki. W ten sposób produkt niemalże od razu będzie miał konsystencję odpowiednią do smarowania.

8. Trik ze szklanką

Ta metoda jest bardziej czasochłonna, ale skuteczna. Do zmiękczenia masła potrzebne są gorąca woda i szklanka lub miseczka. Wodę gotujemy w czajniku lub garnku, ponieważ jest ona potrzebna ro rozgrzania szklanki lub miseczki. Naczynie zalewamy wodą z czajnika lub wkładamy do wrzątku znajdującego się w garnku. Następnie pozbywamy się wody. Na talerzyku kładziemy potrzebny kawałek masła i przykrywamy go rozgrzaną szklanką lub miseczką. Masło robi się miękkie po 4-5 minutach.

9. Umieszczenie masła w pobliżu kaloryfera

Połóż masło na talerzyku i umieść je w pobliżu ciepłego grzejnika. Proces rozmiękczania nie będzie tak szybki jak w przypadku kuchenki mikrofalowej, ale na pewno w końcu masło zacznie zmieniać konsystencję na miękką.

Czytaj też:

Czy można jeść masło codziennie? Odpowiedź może zaskoczyćCzytaj też:

Lubisz zdrowe koktajle? Nigdy nie dodawaj do nich tych rzeczy