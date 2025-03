Polacy go nie znają, a to superfood! Poznaj owoc, który może zastąpić mięso i spowalnia starzenie

Polacy nie znają tego owocu. A szkoda, bo to prawdziwa „bomba” witaminowa i doskonały zamiennik mięsa. Zobacz, co możesz zyskać włączając go do diety.

Ten egzotyczny owoc jest prawdziwym rekordzistą w swojej kategorii. Jest jednym z największych na świecie. Jeden okaz potrafi ważyć nawet 45 kilogramów. Można go spotkać między innymi w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Stanowi podstawę codziennej diety w wielu ubogich rejonach świata. Wyróżnia go nie tylko duży rozmiar, ale również wysoka zawartość składników odżywczych i witamin. Jaki owoc może zastąpić mięso? Świetnym zamiennikiem mięsa może być jackfruit, czyli owoc chlebowca różnolistnego, znanego również jako drzewko chlebowe. Jego skórka nie nadaje się do jedzenia, ale miąższ i nasiona już tak. Niedojrzałe okazy w smaku przypominają kurczaka. Mają też dość kleistą konsystencję. Doskonale łączą się z różnymi sosami i warzywami. Z kolei dojrzałe owoce chlebowca są dość słodkie i wspaniale sprawdzają się jako składnik różnego rodzaju deserów i sałatek. Dlaczego warto jeść jackfruit? Jackfruit jest źródłem antyoksydantów. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników i zapobiegają powstawaniu stresu oksydacyjnego. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i wzmacniają odporność, chroniąc organizm przed infekcjami oraz wieloma różnymi chorobami. Owoce chlebowca dostarczają również łatwoprzyswajalnego białka oraz błonnika. Oba te składniki usprawniają pracę przewodu pokarmowego i zapewniają długie uczucie sytości po posiłku. W dodatku błonnik niweluje dolegliwości gastryczne i reguluje rytm wypróżnień. Jackfruit zawiera również mnóstwo mikroelementów, między innymi magnez, wapń i żelazo. Obfituje również w potas. Ten pierwiastek odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Obniża ciśnienie krwi, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, zawał serca, miażdżyca czy udar mózgu. Gdzie kupić jackfruit? Jackfruit jest dostępny w Polsce, głównie w formie suszonej, choć można znaleźć także świeże okazy. Sprzedają go głównie sklepy i platformy internetowe, a także niektóre supermarkety. Za paczkę suszonych owoców chlebowca o wadze 500 gramów trzeba zapłacić około 30 złotych. Czytaj też:

