Dino szaleje! Mleko i margaryna za darmo, bez limitów, kart i aplikacji. Jest tylko jeden warunek

Najnowsza gazetka Dino obfituje w wiele ciekawych ofert. Warto zwrócić szczególną uwagę na dwie z nich. Dotyczą bowiem popularnych artykułów spożywczych, które większość Polaków ma w swojej lodówce. Dzięki nim można przygotować różne pyszne słodkości, idealne do kawy czy herbaty – ciasta i inne wyśmienite desery – a przy okazji sporo zaoszczędzić.

Margaryna i mleko za darmo bez limitów, kart i aplikacji

Promocje Dino różnią się od akcji organizowanych przez inne sieci handlowe. By z nich skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych kart czy aplikacji lojalnościowych. To duże ułatwienie, zwłaszcza gdy zależy ci na szybkim zrobieniu zakupów. Wystarczy przyjść do sklepu w odpowiednim terminie i wziąć z półki interesujący towar. Co więcej, Dino nie nakłada na swoich klientów żadnych limitów. Możesz nabyć tyle produktów, ile w danym momencie potrzebujesz, bez obaw o to, że stracisz szansę na odciążenie domowego budżetu.

Jak dostać margarynę i mleko za darmo w Dino?

Aby skorzystać z promocji i dostać mleko oraz margarynę za darmo, trzeba spełnić bardzo prosty warunek: kupić określoną liczbę produktów objętych akcją. Promocja dotyczy mleka UHT 1,5% marki Krasula. Jeśli chcesz otrzymać je za darmo, musisz kupić minimum 3 kartony nabiału w cenie 3 złote i 29 groszy za sztukę. Wtedy kolejne trzy litry dostaniesz gratis. Dino rozdaje też słynną margarynę „Kasia”. Jeżeli włożysz do koszyka cztery kostki tłuszczu w cenie 4 złote i 39 groszy za opakowanie, wtedy przy kasie zapłacisz tylko za dwa produkty.

Kiedy iść do Dino na zakupy?

Promocja na mleko i margarynę trwa przez cały tydzień. Zaczyna się w środę, 26 marca, a kończy się we wtorek, 1 kwietnia. Masz więc sporo czasu na zrobienie potrzebnych zakupów i uzupełnienie domowych zapasów. Pamiętaj tylko, że najbliższa niedziela, czyli 30 marca nie jest dniem handlowym. Sklepy są wtedy zamknięte. Jeśli nie zrobisz zakupów w ciągu tygodnia, możesz nadrobić zaległości w sobotę. Dino jest czynne od 6 do 22.30

