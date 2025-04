Lepsza niż matcha? Ten japoński napój skradł moje serce i poprawia zdrowie każdego dnia

Najczęściej sięgamy po klasyczne herbaty, takie jak czarna, zielona czy ewentualnie herbatka owocowa, bo są nam dobrze znane i łatwo dostępne. Warto jednak czasem wyjść poza utarte schematy i spróbować mniej popularnych odmian, takich jak na przykład herbata biała, oolong czy inne napary ziołowe. Nie tylko mogą one zaskoczyć wyjątkowym smakiem, ale także mają wiele cennych właściwości zdrowotnych – na przykład rooibos wspiera odporność, a yerba mate dodaje energii. To jednak nie wszystko.

Ten napój jest lepszy od matchy

Ostatnio spośród herbat bardzo popularna jest matcha, jednak istnieje coś jeszcze lepszego. Ten napój poleciła mi moja dobra przyjaciółka. Od tej pory piję go codziennie. Chodzi o herbatę o nazwie Moya Hojicha – to prażona zielona herbata, która jest prawdziwą konkurencją właśnie dla popularnej matchy. Pochodzi ona z Japonii i jest określana także jako palona labo wędzona zielona herbata. Ma orzechowo-karmelowy smak, który jest pozbawiony goryczki. Jej picie jest więc prawdziwą przyjemnością, a sam napój trafi w gusta nawet największych smakoszy herbat. Kolor naparu jest z kolei czerwono-brązowy, co również nie jest charakterystyczne dla innych herbat zielonych.

Dlaczego prażona zielona herbata z Japonii może zastąpić matchę?

Ta herbata wspomaga trawienie i jest bogata w antyoksydanty, które wspierają odporność organizmu (w porównaniu do klasycznej herbaty ma ich ona jednak mniej, ponieważ ulegają one zniszczeniu na skutek prażenia). Ten napój ma także właściwości detoksykujące, a dzięki katechinom w suszu herbata ta może zapobiegać nadciśnieniu. Jej regularne picie redukuje także poziom cholesterolu we krwi oraz zapobiega nadciśnieniu tętniczemu. Pomaga również w regulacji poziomu glukozy (a więc może być również pita przez diabetyków).

W przeciwieństwie do klasycznej zielonej herbaty zawiera mało kofeiny, dlatego świetnie sprawdza się wieczorem lub jako napój dla osób wrażliwych na pobudzające działanie herbaty. Dużą zaletą tego naparu jest także to, że pomaga się odprężyć. Jej relaksujące działanie wynika z obecności L-teaniny, która sprzyja redukcji stresu i poprawia koncentrację.

