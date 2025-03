Znudziła się wam owsianka? Te placki zrobisz w 15 minut, a znikają w mgnieniu oka

Owsianka to doskonały pomysł na zdrowe i smaczne śniadanie. Można ją przygotować na wiele sposobów – na mleku, wodzie lub napoju roślinnym, ale też z jogurtem. Wyśmienicie smakuje również dzięki różnym dodatkom, takimi jak owoce, orzechy, miód. I choć owsiankę lubi naprawdę bardzo wiele osób, to po jakimś czasie jej jedzenie może się jednak znudzić. Wtedy warto nieco poeksperymentować w kuchni i przyrządzić na przykład placuszki owsiane.

Jak zrobić szybkie placuszki owsiane? Prosty przepis

Takie placuszki owsiane są bardzo szybkie w przygotowaniu i naprawdę doskonale smakują. Do ich zrobienia, poza oczywiście płatkami owsianymi, będziesz potrzebować tylko kilku produktów, które zapewne masz w swojej kuchni. Takie placki to doskonała propozycja na śniadanie lub kolację, ale też zdrową przekąskę w ciągu dnia.

Przepis: Ekspresowe placuszki owsiane Te placuszki zrobisz w naprawdę błyskawicznym tempie, a zachwycą każdego Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 381 w każdej porcji Składniki 1, 5 szklanki mąki

16 gramów cukru wanilinowego

2 jajka

2 szklanki maślanki

1/2 szklanki błyskawicznych płatków owsianych

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

3 łyżki cukru Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw do dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sól, sodę, cukier i cukier wanilinowy. Dodaj także jajka i jogurt, a następnie wymieszaj całość. Smażenie placuszkówRozgrzej odrobinę masła na patelni i smaż placuszki do momentu, aż z obu stron zrobią się pięknie rumiane.

Placuszki owsiane można podać z różnorodnymi dodatkami, które wzbogacą ich smak i sprawią, że będą jeszcze bardziej apetyczne. Doskonale komponują się z owocami, takimi jak truskawki, borówki, maliny czy banany. Miłośnicy słodkich smaków mogą posypać placuszki cukrem pudrem, polać syropem klonowym, miodem lub czekoladowym sosem.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to niezwykle wartościowy składnik diety, który warto włączyć do codziennego jadłospisu. Są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i daje długotrwałe uczucie sytości. Zawierają także cenne witaminy i minerały, takie jak magnez, żelazo oraz witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego i dodają energii. Dodatkowo owies jest źródłem antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym i wspierają odporność. Dodatkowo jedzenie płatków owsianych pomaga w oczyszczeniu organizmu. Dzięki swojej wszechstronności płatki owsiane można wykorzystać na wiele sposobów – jako dodatek do koktajli, ale też wypieków czy naleśników. Zobacz, ile płatków owsianych dziennie można jeść.

