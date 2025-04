Zamiast kawy piję to. Efekt? Zero ospałości i lepsze trawienie już od rana. Wypróbuj mój patent

Większość z nas rozpoczyna dzień od filiżanki kawy lub herbaty, wierząc, że to najlepszy sposób na pobudzenie organizmu. Tymczasem istnieje znacznie lepszy napój, który może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie – sok z cytryny. Szklanka ciepłej wody z cytryną nie tylko orzeźwia, ale także wspomaga trawienie, wzmacnia odporność i oczyszcza organizm z toksyn. To naturalne źródło witaminy C i antyoksydantów, które sprawia, że dzień zaczynamy w zdrowszy sposób, a do tego naprawdę smaczny.

Co daje szklanka wody z cytryną o poranku?

Zamiast picia kawy od jakiegoś czasu zaczęłam pić sok z cytryny zmieszany z wodą – to dla mnie naturalny sposób na pobudzenie mojego organizmu. Taki napój doskonale zwiększa poziom energii, a także korzystnie wpływa na moją koncentrację. Co więcej, dzięki wysokiej zawartości witaminy C pomaga w walce z infekcjami i stanami zapalnymi. Dodatkowo korzystnie wpływa na wygląd skóry, pomaga zmniejszyć apetyt, ograniczyć ochotę na podjadanie.

Taki sok z cytryny najlepiej więc pić rano, ponieważ to właśnie wtedy ważne jest, by „rozkręcić” metabolizm, a także dobrze rozpocząć dzień. Pamiętaj, aby zawsze rozcieńczać go wodą – dzięki temu będzie łagodniejszy dla żołądka. Unikaj jednak mieszania go z gorącą wodą, ponieważ wysoka temperatura może osłabić działanie witaminy C.

Kto nie powinien pić soku z cytryny?

Soku z cytryny powinny unikać osoby z nadwrażliwością żołądka, refluksem żołądkowo-przełykowym oraz wrzodami, ponieważ jego kwasowość może nasilać dolegliwości i powodować podrażnienia. Nie jest również zalecany dla osób z nadwrażliwym szkliwem zębów, ponieważ może przyczyniać się do jego erozji. Ostrożność powinny zachować także osoby cierpiące na alergię na cytrusy oraz te, które przyjmują leki mogące wchodzić w interakcje z kwasem cytrynowym. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, czy sok z cytryny jest bezpieczny w danej sytuacji.

