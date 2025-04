Polacy jej nie doceniają, a wystarczy szczypta, by metabolizm ruszył z kopyta

Przyprawy są nieocenionym elementem każdej kuchni, ponieważ wzbogacają smak i aromat potraw, nadając im wyjątkowy charakter. Dzięki nim nawet najprostsze danie może zyskać niepowtarzalny smak (ale też zapach). Każda przyprawa wnosi coś unikalnego – od delikatnej słodyczy cynamonu po intensywną ostrość chili. Wpływają one nie tylko na walory smakowe, ale także często posiadają wiele właściwości zdrowotnych.

Oregano to więcej niż przyprawa do pizzy. Twój układ trawienny je pokocha

Jedną z przypraw, która zdecydowanie nie jest doceniana przez Polaków, jest oregano. Jest nie tylko bardzo aromatycznym dodatkiem, ale to także cenny składnik wspomagający trawienie. Zawiera naturalne olejki eteryczne, które pobudzają wydzielanie soków żołądkowych i ułatwiają przyswajanie składników odżywczych. Działa również przeciwzapalnie i antybakteryjnie, co pomaga w utrzymaniu zdrowej flory jelitowej. Regularne spożywanie oregano może łagodzić wzdęcia, wspierać pracę układu pokarmowego i zapobiegać różnego rodzaju dolegliwościom trawiennym.

Oregano to wszechstronna przyprawa, która doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Jest nieodłącznym składnikiem dań kuchni włoskiej, szczególnie pizzy, makaronów i sosów pomidorowych. Świetnie pasuje jednak też do pieczonych mięs, ryb oraz warzyw, nadając im wyjątkowy aromat. Można je dodawać również do sałatek, zup. Świetnie sprawdzi się też jako składnik domowych marynat.

Jakie jeszcze przyprawy wspierają trawienie?

Wiele przypraw ma pozytywny wpływ na trawienie, wspomagając pracę układu pokarmowego i łagodząc dolegliwości żołądkowe. Również imbir jest jednym z lepszych naturalnych środków, które „podkręcają” metabolizm, ponieważ pobudza wydzielanie soków trawiennych i pomaga w walce z nudnościami. Kminek i anyż skutecznie redukują wzdęcia i wspierają pracę jelit, a cynamon przyspiesza metabolizm. Dobrze sprawdzi się również czarny pieprz, kardamon, nasiona kolendry czy kopru włoskiego. Sprawdź też, jak zrobić napój na lepsze trawienie z trzech składników.

