Chorwaci się nim zajadają i mają serce jak dzwon. Polacy powinni brać z nich przykład

W chorwackiej kuchni często gości mangold, znany również jako bitva, burak liściowy lub burak szpinakowy. Bywa mylony z boćwiną. Należy do rodziny komosowatych. Przypomina nieco szpinak. Jego łodygi mogą przybierać różne barwy – poczynając od białej, poprzez żółtą, a na czerwieni kończąc. W Polsce przysmak ten nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Można go znaleźć głównie w sklepach internetowych oferujących przysmaki z różnych stron świata, na przykład w formie mrożonej. Paczka o wadze 650 gramów kosztuje około 14 złotych. Co ciekawe, w sprzedaży dostępne są nasiona rośliny, więc można ją bez przeszkód wyhodować w przydomowym ogródku.

Dlaczego warto włączyć mangold do diety?

Mangold ma wiele cennych właściwości. Obfituje w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Zawiera między innymi magnez, potas, żelazo, a także witaminę A, K, E i C. D. Jego regularne spożywanie przynosi mnóstwo rozmaitych korzyści. Spowalnia procesy starzenia, wzmacnia odporność i zmniejsza stany zapalne tkanek. Reguluje też ciśnienie tętnicze krwi i wspomaga pracę serca. W dodatku usprawnia trawienie i – dzięki obecności błonnika pokarmowego – zapewnia długie uczucie sytości. W rezultacie zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała. Burak liściowy może odegrać istotną rolę w profilaktyce wielu rozmaitych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu czy otyłość.

Jak wykorzystać mangold w kuchni?

Burak liściowy znajduje bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Nadaje się do duszenia, smażenia, pieczenia, gotowania, a nawet jedzenia na surowo. Można go dorzucać do sałatek zup czy sosów. Doskonale sprawdza się również jako samodzielny dodatek do obiadu, na przykład mięsa, ryb czy ziemniaków. Młode okazy mają łagodny, nieco ziemisty smak. Starsze warzywa nabierają lekkiej goryczki.

