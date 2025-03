Bułgarzy dodają ją do wszystkiego. Rzadko chorują i nie narzekają na zbędne kilogramy. Poznaj ich sekret

Ulubioną przyprawą Bułgarów jest czubrica, znana również jako czubryca. Jej bazę stanowi cząber górski. To roślina należąca do rodziny jasnowatych. Dorasta do 40-50 centymetrów. Ma krótkie, ciemne i szorstkie liście. Pierwotnie była uprawiana wyłącznie w krajach basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, ale obecnie można ją spotkać również w innych regionach świata. Występuje głównie na terenach górzystych.

Jakie właściwości ma cząber górski?

Cząber górski skrywa w sobie ogromny prozdrowotny potencjał. Jest źródłem olejków eterycznych, flawonoidów oraz mikroelementów. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze oraz antybakteryjne. Wspomaga działanie układu pokarmowego. Łagodzi dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład nudności, wymioty, biegunki, zaparcia czy skurcze i bóle brzucha. Pobudza perystaltykę jelit i wzmaga produkcję soków żołądkowych. Wspiera pracę wątroby. W efekcie usprawnia przemianę materii oraz oczyszczanie organizmu z toksyn. Wpływa też pozytywnie na mikroflorę jelit i przyspiesza spalanie kalorii.

Cząber górski ma również potencjał antyoksydacyjny. Zwalcza wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia, chroni komórki przed uszkodzeniem i wzmacnia odporność. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, choroby serca czy schorzenia o podłożu nowotworowym.

Różne warianty czubrycy

Cząber górski świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Pozwoliło to na stworzenie różnych wariantów popularnej bułgarskiej przyprawy, które różnią się smakiem, kolorem i zapachem. Znajdują też nieco inne zastosowanie w kuchni. Na rynku możemy znaleźć czubrycę:

Zieloną – powstaje z połączenia cząbru i zieleniny (tymianku, koperku, lubczyku, kozieradki etc.). Ma łagodny smak i intensywny aromat. Doskonale pasuje do zarówno do dań mięsnych, jak i tych przyrządzonych na bazie roślin strączkowych. Można ją dodawać do gulaszów, zup, zapiekanek czy leczo.

Czerwoną – znajdziemy w niej nie tylko cząber górski, ale również chili, słodką paprykę, imbir, czosnek czy kurkumę. Dodaje daniom pikanterii.

Żółtą – zawiera między innymi kurkumę, curry, korzeń pietruszki, cebulę, kukurydzę i czosnek. Jest świetnym zwieńczeniem dań kuchni orientalnej.

Białą – to mieszanka cząbru, oregano, pietruszki, pasternaku, kozieradki i gorczycy. Można nią wzbogacać między innymi potrawy na bazie ryb i dziczyzny.

