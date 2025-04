Jedz garść dziennie. Ten smakołyk odmładza i ratuje twoje serce

Zamiast sięgać po niezdrowe chipsy czy słodycze, warto wybierać naturalne przekąski pełne wartości odżywczych. Świeże owoce, orzechy, jogurt naturalny czy warzywa z hummusem to doskonałe alternatywy, które dostarczą organizmowi energii i cennych składników. Takie przekąski nie tylko wspierają zdrowie, ale także pomagają utrzymać dobrą kondycję i samopoczucie. Istnieje jeszcze jedna „przegryzka”, która jest niezwykle smaczna, a do tego świetnie działa na nasz organizm.

Przekąska, która pomaga na wysoki cholesterol

Migdały to nie tylko pyszna, ale i niezwykle zdrowa przekąska, która może pomóc w walce z wysokim cholesterolem. Są bogate w zdrowe tłuszcze, błonnik pokarmowy oraz antyoksydanty, które wspierają pracę serca i obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL. Regularne spożywanie migdałów może przyczynić się więc do poprawy profilu lipidowego i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, dzięki zawartości magnezu korzystnie wpływają na leczenie nadciśnienia tętniczego. Wystarczy mała garść dziennie (około 23 migdały), aby cieszyć się ich korzyściami zdrowotnymi płynącymi z ich spożywania – jest to optymalna dawka. Trzeba jednak pamiętać, że ten przysmak jest dość kaloryczny, dlatego nie powinno się go jeść w nadmiarze. 100 gramów migdałów ma 575,5 kcal, a więc zajadanie się nimi „bez opamiętania” może sprawić, że przytyjemy.

Inne właściwości migdałów

Migdały to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych, za które nasz organizm z pewnością będzie nam bardzo wdzięczny. Są bogate w witaminę E, silny antyoksydant wspierający kondycję skóry oraz opóźniający procesy starzenia. Zawierają także magnez, który pomaga w redukcji stresu i wspiera pracę mięśni oraz układu nerwowego. Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego migdały wspomagają trawienie i dają długotrwałe uczucie sytości, co może być pomocne dla osób na diecie odchudzającej. Regularne ich spożywanie wpływa pozytywnie na serce, układ odpornościowy i poziom cukru we krwi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zawierają one sporo kalorii, więc należy kontrolować ich dzienne spożycie.

Migdały to niezwykle uniwersalna przekąska – można je jeść „solo” jako zdrowy i chrupiący smakołyk, ale świetnie sprawdzają się też jako dodatek do wielu potraw. Doskonale komponują się z sałatkami, nadając im wyjątkową teksturę. Można je również blendować i dodawać do koktajli, aby wzbogacić je o wartości odżywcze i kremową konsystencję. Migdały świetnie pasują także do owsianek, deserów, a nawet wytrawnych dań, takich jak kurczak czy ryby.

