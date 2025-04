Dietetyk nie zostawia złudzeń: tych 5 typów ludzi nigdy nie schudnie. Jesteś wśród nich?

Wiele osób podejmuje różnego rodzaju próby, by zrzucić nadprogramowe kilogramy. Spora część z nich kończy się jednak fiaskiem. Możliwe powody tych niepowodzeń wskazał w jednym ze swoich najnowszych postów dietetyk dr Michał Wrzosek. Jak się okazuje sukces odchudzania zależy przede wszystkim od naszego podejścia do utraty wagi. To właśnie ono bardzo często utrudnia osiągnięcie wymarzonej sylwetki.

Te osoby zdaniem dietetyka nigdy nie schudną

Pierwszą osobą, która nigdy nie zrzuci nadprogramowych kilogramów, jest, według dr. Michała Wrzoska, mistrz zasady „wszystko albo nic”. To perfekcjonista z natury. Gdy podczas odchudzania zdarzy mu się jakaś chwila słabości i sięgnie po tuczący czy niezdrowy produkt, zrywając z przyjętymi wcześniej założeniami, natychmiast się poddaje i kończy dietę. Drugi typ ekspert określił jako wiecznie startujący. Jego motto brzmi: „zacznę od poniedziałku”. Problem w tym, że nigdy nie przechodzi od słów do czynów. Każdy tydzień wygląda tak samo – jest pełen dobrych chęci, ale nie przynosi realnych efektów w utracie wagi.

Trzecie miejsce na „liście” stworzonej przez Michała Wrzoska zajmuje weekendowy sabotażysta. W ciągu tygodnia trzyma się diety i nie uznaje nawet najdrobniejszych ustępstw od przyjętego planu, a kiedy przychodzi piątek i weekend „rzuca się” na wszystko, co niedozwolone na diecie. Zajada się pizzą, czekoladą, lodami i innymi tuczącymi produktami. „Nadrabia [...] kalorie, jakby jutra miało nie być” – zauważa ekspert. Na czwartym miejscu w swoim „rankingu” specjalista umieścił fana modnych diet. Przeskakuje z jednego sposobu odżywiania na drugi, szukając magicznej różdżki, która łatwo i szybko pozwoli mu zrzucić nadwagę. Niestety odchudzanie zawsze kończy w tym samym miejscu, bez wymarzonych efektów. Nieustannie towarzyszy mu natomiast frustracja i uczucie porażki.

Komu jeszcze nigdy nie uda się schudnąć?

Zestawienie przygotowane przez Michała Wrzoska zamyka mistrz wymówek. Odchudzanie nie znajduje się na liście jego priorytetów. Nie ma czasu na realizację tego celu. Zawsze znajdzie się coś ważniejszego – praca zawodowa, opieka nad dziećmi, domowe obowiązki etc. Jednocześnie ciągle narzeka na swój los i na to, że nic się nie zmienia.

