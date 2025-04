To zapomniane warzywo ratuje wątrobę i rozpędza metabolizm. Polacy omijają je szerokim łukiem

Polacy zapominają, że na sklepowych półkach kryje się prawdziwy skarb. Omijają go podczas zakupów szerokim łukiem. Gdyby wiedzieli, jak działa na jelita i wątrobę, prawdopodobnie nie popełnialiby tego błędu. Zobacz, co warto włączyć do diety, by wspomóc funkcjonowanie organizmu. To niepozorne warzywo oferuje między innymi sieć Carrefour. Porcja o wadze 500 gramów kosztuje 8 złotych i 49 groszy. Można je znaleźć również w asortymencie sklepów i platform internetowych.

Jakie warzywo ratuje wątrobę i „podkręca” pracę jelit?

Warto włączyć do codziennego jadłospisu cykorię. To roślina z rodziny astrowatych. Występuje w kilkunastu różnych odmianach. Jest uprawiana w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także w niektórych regionach Europy i Azji. W Polsce spotkać można głównie cykorię endywię oraz cykorię podróżnik. W kuchni wykorzystuje się przede wszystkim liście warzywa. Te przyjemnie chrupią i mają ciekawy, lekko gorzkawy smak.

Jak cykoria działa na jelita i wątrobę?

Cykoria zawiera inulinę, która działa niczym naturalny prebiotyk. To rodzaj błonnika. Nie ulega strawieniu i stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii zasiedlających jelita. Tym samym wpływa pozytywnie na mikroflorę jelit. Usprawnia przemianę materii. Hamuje nadmierne łaknienie i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Zapobiega też nagłym napadom głodu poprzez regulowanie stężenia poziomu glukozy we krwi. Zmniejsza też ryzyko występowania dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Warto podkreślić, że warzywo dostarcza relatywnie niewielkiej liczby kalorii. Stugramowa porcja to tylko 17 kcal.

Cykoria ma w swoim składzie również laktukopikrynę. To właśnie jej zawdzięcza swój gorzkawy smak. Związek pobudza wątrobę do pracy. Stymuluje produkcję żółci i wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Zawarte w warzywie przeciwutleniacze chronią narząd przed uszkodzeniem. Niwelują stany zapalne i wzmacniają odporność. Przeprowadzone badania dowodzą, że regularne spożywanie cykorii może złagodzić przebieg niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Jak wykorzystać cykorię w kuchni?

Cykoria nadaje się do gotowania, pieczenia, duszenia i zapiekania. Świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami, między innymi mięsem rybami i warzywami. Można ją również jeść na surowo. To idealny dodatek do sałatek czy surówek.

Czytaj też:

Dietetyk: ta ryba jest lepsza niż łosoś. Wzmacnia mózg i serce, a Polacy jej nie doceniająCzytaj też:

Polacy jej nie doceniają, a wystarczy szczypta, by metabolizm ruszył z kopyta