Ten trik mojej mamy zmienia wszystko. Schab na Wielkanoc wychodzi tak soczysty, że każdy prosi o dokładkę

Niezbędnym elementem świętowania Wielkanocy są oczywiście potrawy z jajkami w roli głównej – symbolizują nowe życie i odrodzenie, dlatego królują na świątecznych stołach w różnych odsłonach. Jednak trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez pysznych ciast, takich jak mazurki, serniki czy babki, które dodają uroku każdemu spotkaniu przy stole. Nie może też zabraknąć różnego rodzaju mięs – szczególnie domowego schabu, który odpowiednio przyprawiony i upieczony, staje się prawdziwym rarytasem podczas tego wyjątkowego okresu.

Patent na bardzo soczysty schab na Wielkanoc

Schab mojej mamy, który tradycyjnie zawsze podaje podczas świąt wielkanocnych, smakuje naprawdę nieziemsko. Ostatnio zapytałam o jej patent na tak doskonale przyrządzone mięso. Okazało się, że jest on niezwykle prosty. Kluczem do sukcesu jest jego odpowiednie zamarynowanie. Moja mama używa mlecznej marynaty z cebulą. Sposób ten jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy po prostu pokroić cebulę w plastry i zalać ją mlekiem, a następnie dodać do tego schab i odstawić całość do lodówki na kilka godzin. Mleko zawiera bowiem enzymy, które naturalnie zmiękczają mięso (rozbijając włókna mięsne) i czynią je bardziej delikatnym. Z kolei dodatek cebuli nadaje mu jeszcze więcej smaku i aromatu.

Jak wybrać dobre mięso?

Podstawą jest jednak oczywiście wybór dobrego mięsa. Najlepiej jest je kupować na wagę, dzięki temu można ocenić cały kawałek mięsa i wybrać ten nieprzerośnięty. Można też dokładnie obejrzeć wybrane mięso, a przy okazji nie przepłacać, wybierając dokładnie tyle, ile będzie nam potrzebne. Schab powinien być lekko wilgotny i błyszczący (nie może jednak być lepki i pływać wokół niego woda). Istotna jest też struktura – mięso powinno być zwarte i sprężyste. Trzeba zwrócić też uwagę na kolor mięsa – dobry schab nie może być zbyt blady. Musi mieć on ładną, różową barwę. Zobacz też, jak przygotować pieczony schab na Wielkanoc, którym będzie się zajadać cała rodzina.

