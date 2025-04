Biedronka ścina cenę masła i rozdaje margarynę. Możesz nieźle zaoszczędzić przed Wielkanocą

Podczas przygotowań do Wielkanocy pieczemy dużo ciast, dlatego zużywamy spore ilości masła lub margaryny. Serniki, mazurki czy babki wielkanocne wymagają tych składników w dużych ilościach. Warto więc wcześniej rozejrzeć się za promocjami w supermarketach – kupując masło lub margarynę taniej, możemy zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. To prosty sposób, by odciążyć domowy budżet przed świętami wielkanocnymi.

Tanie masło w Biedronce

Podczas zakupów w Biedronce można podreperować swój domowy budżet. Masło marki „Mleczna Dolina” jest przecenione aż o 40 procent, a to oznacza, że jedna kostka masła kosztuje tylko 4 zł 75 gr (regularna cena to 7 zł 99 gr). Jest jednak warunek – trzeba kupić trzy sztuki masła (promocja nie obowiązuje przy zakupie na przykład dwóch kostek masła). Żeby skorzystać z tej okazji, trzeba także posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Promocja trwa jednak tylko przez jeden dzień – w poniedziałek (7 kwietnia), więc należy się spieszyć z zakupami. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka.

Margaryna za darmo w Biedronce

W wielu domach do wypieków zamiast masła używa się margaryny. Również ten produkt można „upolować” na promocji w Biedronce. Margarynę tortową (250 gramów) w specjalnej ofercie dostaniecie za darmo w ramach promocji „2+2”. Wtedy kostka margaryny będzie kosztować jedynie 1 zł 30 gr (cena regularna to 2 z 59 gr). Limit dzienny to 8 opakowań na kartę Moja Biedronka. Promocja trwa aż do niedzieli (13 kwietnia), więc w przypadku tego produktu nie trzeba aż tak bardzo spieszyć się z zakupami.

Robiąc większe zapasy masła i margaryny na promocji w Biedronce, warto wiedzieć, że te produkty świetnie nadają się do mrożenia. Jeśli nie zdążymy ich wykorzystać od razu, spokojnie możemy je zamrozić i sięgnąć po nie wtedy, gdy będą potrzebne. Dzięki temu nic się nie zmarnuje, a my będziemy mieć zapas pod ręką na kolejne wypieki czy gotowanie.

