Zrób ten mus kawowy z 3 składników i zachwyć rodzinę. Mi przepis zdradził miejscowy cukiernik

Domowe, szybkie słodkości to świetny sposób na zaspokojenie chęci na „coś słodkiego”, gdy nie mamy czasu na przyrządzenie czasochłonnych wypieków czy innych deserów. Wtedy warto postawić na ekspresowe słodycze z prostych składników, które zazwyczaj mamy w domu. Przygotowanie takich deserów nie jest skomplikowane i doskonale poradzą sobie z tym nawet osoby, które nie mają doświadczenia w gotowaniu. Wystarczy kilka minut i odrobina fantazji, by stworzyć pyszne smakołyki, które będą idealnym poczęstunkiem na każdą okazję.

Jak zrobić mus kawowy z trzech składników? Prosty przepis

Domowy mus kawowy to doskonały pomysł na szybki i prosty deser, którym zachwyci się każdy miłośnik kawy. Przygotowanie go zajmuje dosłownie kilka minut, a efekt końcowy jest naprawdę świetny.

Przepis: Szybki mus kawowy Ten mus smakuje obłędnie, a jego przygotowanie jest banalnie proste Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 378 w każdej porcji Składniki 250 ml śmietanki 36 procent

150 g mlecznej czekolady

3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej Sposób przygotowania Rozpuszczanie czekoladyNajpierw w małym rondelku podgrzej śmietankę, jednak nie doprowadzaj jej do wrzenia. Połam czekoladę i wrzuć ja do miseczki, a następnie zalej gorącą śmietanką. Całość odstaw na około 5 minut – do momentu, aż kawałki czekolady się rozpuszczą. Całość wymieszaj, by nabrała gładkiej konsystencji. Dodaj kawę i ponownie wymieszaj całość. Chłodzenie masyMasę przykryj folią spożywczą i wstaw do lodówki na około godzinę. Powinna być ona całkowicie schłodzona. Później przy użyciu miksera ubijaj ją, aż stanie się puszysta.

Jak udekorować mus kawowy?

Mus kawowy można podać w eleganckich pucharkach do deserów lub małych szklankach, ale dobrze będzie się też prezentować w ozdobnych miseczkach. Aby dodać mu odrobiny wyrafinowania, warto udekorować go bitą śmietaną, posypką z kakao lub startą czekoladą. Można także dodać kilka ziarenek kawy na wierzch. Dla jeszcze bardziej efektownego wyglądu, mus kawowy można udekorować drobnymi kawałkami czekolady lub przyprawić odrobiną cynamonu. Jeśli z kolei chcesz lekko przełamać jego słodki smak, postaw na owoce, na przykład porzeczki lub syrop owocowy. Całość warto udekorować też listkiem mięty. Tak przygotowany deser będzie zarówno smaczny, jak i bardzo apetyczny.

Do czego można wykorzystać mus kawowy?

Mus kawowy to deser, który doskonale smakuje „solo”. Świetnie sprawdzi się też jako nadzienie różnych ciast. Można go wykorzystać do przełożenia biszkoptu – w ten sposób stworzysz przepyszne ciasto warstwowe o intensywnym smaku kawy. Będzie idealny również jako nadzienie do bezy, która w połączeniu z kawowym musem stanie się jeszcze smaczniejsza. To też dobry dodatek na przykład do babeczek. Jeśli jesteś naprawdę wielkim fanem kawy, to koniecznie spróbuj przygotować tez koktajl kawowy.

