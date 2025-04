W Biedronce olej, mleko i cukier prawie za bezcen. Rób zapasy na święta, taniej nie będzie

Na święta wielkanocne zazwyczaj przygotowuje się sporo potraw, co wiąże się z większymi wydatkami niż zwykle. Jajka, mięsa, wędliny, ciasta i inne przysmaki potrafią znacząco obciążyć domowy budżet. Sporo pieniędzy wydajemy też na produkty niezbędne do przygotowania ciast i innych dań, takie jak mleko, cukier czy olej. Dlatego warto śledzić promocje i okazje cenowe w marketach – robiąc zakupy w odpowiednim momencie, można sporo zaoszczędzić. Takie rozsądne planowanie pozwala nie tylko ograniczyć koszty, ale też lepiej przygotować się do świąt bez zbędnego „stresu finansowego”.

Biedronka rozdaje mleko

W Biedronce trwa aktualnie świetna promocja na mleko Wypasione UHT 3,2 % marki „Mlekovita”. Przy zakupie trzech sztuk kolejne trzy opakowanie dostaje się całkiem za darmo, a to oznacza, że można zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy. W rezultacie za jeden litr mleka trzeba będzie zapłacić tylko 2 zł 25 gr (cena regularna to 4 zł 49 gr). Obowiązuje jednak limit dzienny 12 opakowań mleka na kartę „Moja Biedronka”. Promocja trwa do środy (9 kwietnia), a więc nie należy zwlekać z zakupami.

Warto kupić mleko na promocji, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy zużywamy go więcej niż zwykle. Przydaje się nie tylko do pieczenia wielkanocnych ciast, takich jak sernik czy babka, ale też do codziennego użytku – choćby do porannej kawy czy przygotowania naleśników.

Taniej można kupić też olej i cukier

W okresie przedświątecznym warto zwrócić uwagę na promocje w Biedronce dotyczące oleju i cukru, które są niezbędne przy przygotowywaniu wielkanocnych wypieków. Do niedzieli (13 kwietnia) w atrakcyjnej cenie możecie kupić olej rzepakowy „Kujawski”, a zapłacicie wtedy o 90 procent taniej. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań tego produktu będziecie musieli zapłacić tylko 5 zł 99 gr za jedną butelkę (cena regularna to 10 zł 99 gr). Limit dzienny to 6 butelek na kartę „Moja Biedronka”.

Świetną promocją objęty jest również cukier biały (1 kilogram). Przy zakupie dwóch opakowań każde z nich będzie kosztować jedynie 1 zł 79 gr (cena regularna to 2 zł 99 gr). Limit dzienny to 10 opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Warto jednak pamiętać o tym, że cukier w kuchni wykorzystuje się naprawdę bardzo często, dlatego dobrze jest mieć zapas tego produktu w swoim domu.

