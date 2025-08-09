Dietetyczka radzi: te 5 produktów wyjmij z koszyka podczas zakupów. Sprawdź!

Codzienne wybory żywieniowe mają większe znaczenie, niż może się nam wydawać. Wpływają nie tylko na nasz wygląd, ale również na zdrowie. Wiele produktów, które powszechnie jest uważanych za neutralne, tak naprawdę mogą szkodzić naszemu organizmowi. Zobacz, co lepiej wykreślić z listy zakupów, by cieszyć się piękną figurą, lepszym zdrowiem i samopoczuciem.

Dietetyczka: tych produktów nie kupuj

Dietetyczka Beata Janicka opublikowała nagranie, na którym wyjaśniła, po które produkty spożywcze lepiej nie sięgać. Jednym z nich są rafinowane oleje roślinne. Szczególnie ważne jest, żeby przestać smażyć na tych olejach. Specjalistka radzi zamienić je na oliwę z oliwek i masło ghee. Rafinacja to proces przemysłowego oczyszczania olejów, który często odbywa się w wysokiej temperaturze, przy użyciu rozpuszczalników chemicznych. To może powodować utratę cennych składników i powstawanie szkodliwych związków. Zdaniem ekspertki lepiej zrezygnować także z kupowania białego chleba i bułek.

Nie wkładaj do koszyka niczego, co zawiera mąkę z popularnych zbóż – powiedziała.

Mają one wysoki indeks glikemiczny, co powoduje szybki wzrost, a potem gwałtowny spadek cukru we krwi. Chodzi o eliminację mąki z pszenicy, żyta, jęczmienia – wszystkich zbóż z glutenem i dużą zawartością skrobi.

Uważaj na nabiał i produkty light

Dotyczy to również przetworzonych produktów z pasteryzowanego mleka krowiego, jak na przykład serków śniadaniowych czy słodkich jogurtów. Pasteryzacja niszczy enzymy i część witamin. Takie produkty często są pełne cukrów prostych, sztucznych aromatów, zagęszczaczy i barwników.

Wypróbuj produkty z mleka koziego i owczego, ale tylko te naturalnie przygotowane i bez chemicznych dodatków – dodała.

Ekspertka zaznacza również, że należy omijać produkty light. Jej zdaniem to nie tłuszczu należy się bać, tylko nadmiaru węglowodanów.

W praktyce produkty odtłuszczone są wysoko przetworzone i pełne chemicznych dodatków – wyjaśniła.

Ekspertka poleca wykreślić z listy zakupów także kolorowe napoje i soki.

Naprawdę nie ma znaczenia, czym są słodzone. Nawet jeśli to produkty o zerowej zawartości cukru, to pełne są one chemicznych składników, które zaburzą twój metabolizm – podkreśliła.

Najważniejsze zasady zdrowego odżywiania

Przy wyborze produktów, które trafiają do naszej lodówki, najlepiej jest kierować się zasadą: im krótszy skład, tym lepiej. Przy zdrowym odżywianiu ważna jest również regularność posiłków – najlepiej spożywać cztery do pięciu posiłków dziennie. Taki rytm pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, a także zapobiega napadom głodu.

W diecie niezwykle ważnym elementem są owoce i warzywa – powinny one stanowić połowę tego, co jemy. Minimum to 400 g warzyw i owoców dziennie.

Badania wykazują, że duże spożycie warzyw i owoców znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe i choroby sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca), a także wiele innych przewlekłych chorób, m.in. cukrzycę i otyłość – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Warto włączyć do swojej diety także orzechy i nasiona. Z kolei dobrze jest jeść mniej soli, czerwonego mięsa, cukru i produktów przetworzonych.

