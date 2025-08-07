Masło gratis i mięso za pół ceny? Te oferty z Biedronki rozchodzą się błyskawicznie

Promocje są świetną okazją, by kupić produkty, z których często korzystamy. W ten sposób możemy realnie zaoszczędzić. Choć te kwoty zazwyczaj nie są duże, to w skali całego miesiąca przekładają się nawet na kilkadziesiąt złotych więcej w portfelu. Sprawdziliśmy, co znalazło się w nowej gazetce Biedronki. Warto wybrać się tam między innymi po masło, ale nie tylko.

Tanie masło w Biedronce

Od czwartku do soboty (7–9.08.) masło ekstra polskie marki „Mlekovita” będzie można kupić w ramach promocji „4 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując cztery kostki masła, kolejne dwie dostaniesz całkowicie za darmo. Musisz jednak posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny to sześć opakowań (maksymalnie dwa gratis).

Śmiało możesz zrobić większe zapasy masła, ponieważ można je mrozić. To doskonały sposób na przedłużenie jego trwałości. Przed użyciem najlepiej jest rozmrozić je w lodówce – dzięki temu zachowa odpowiednią konsystencję.

Co jeszcze można taniej kupić?

W znacznie lepszej cenie dostaniesz też mleko UHT 3,2% Wypasione marki „Mlekovita”. Przy zakupie sześciu sztuk każde opakowanie mleka objęte jest rabatem w wysokości 55 procent. Oznacza to, że za jedno opakowanie zapłacisz jedynie 1,99 zł zamiast 4,49 zł. Ta cena obowiązuje jednak tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Limit dzienny to 12 opakowań.

Warto wybrać się do tego supermarketu, jeśli planujesz zrobić grilla. Zestaw grillowy w marynacie „Czas na grill”, który zawiera boczek, karkówkę i schab, kupisz w ramach promocji „1 plus 1 gratis” – czyli kupując jedno opakowanie, drugie dostaniesz za darmo. Cena takiego zestawu to 29,99 zł, co czyni tę ofertę bardzo korzystną, ponieważ zaoszczędzisz niemal 30 zł.

Obniżona cena dotyczy również kiełbasy śląskiej marki „Kraina Wędlin” (Mega Paka). Zamiast 2,99 zł zapłacisz tylko 99 groszy. Dzienny limit wynosi trzy kilogramy na jedną kartę Moja Biedronka.

