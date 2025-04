Dietetyk zdradza: te przekąski z Biedronki to hit. Zobacz, co wybrać zamiast słodyczy

Półki znanej sieci sklepów obfitują w różnego rodzaju „przegryzki”. Skąd jednak wiedzieć, która z nich będzie najlepszym wyborem z dietetycznego punktu widzenia? Najlepszym rozwiązaniem byłoby czytanie etykiety każdego produktu wkładanego do koszyka. Wiele osób w ferworze codziennych obowiązków nie ma jednak na to czasu. Z pomocą przychodzi dietetyk kliniczny Paulina Jamróz. Ekspertka w jednym z nagrań udostępnionych w sieci wytypowała najlepsze, jej zdaniem, przekąski z Biedronki, które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe.

Zdrowe przekąski z Biedronki – co wybrać?

Na „liście” ekspertki znalazły się batony z serii Vitanella Raw. Są dostępne w różnych wariantach smakowych, takich jak na przykład czarna porzeczka czy mango i marakuja. Mają krótki i prosty skład obejmujący tylko kilka elementów. Ich bazą jest pasta daktylowa. Nie zawierają cukru ani sztucznych barwników i konserwantów. Dobrym wyborem będą, zdaniem specjalistki, również minibatoniki Chrupiący Orzech marki Dobra Kaloria. Znajdziemy w nich tylko trzy składniki, a mianowicie daktyle, orzechy ziemne oraz chrupki zbożowe na bazie mąki kukurydzianej i ryżowej. Przekąski te zwykle sprzedawane są w większych zestawach (sześć sztuk w jednym opakowaniu). Pojedynczy batonik dostarcza 70 kcal. Kolejny produkt wskazany przez ekspertkę również należy do marki Dobra Kaloria, Chodzi o kulki słodzone miodem. Zawierają tylko cztery składniki:

Orzechy ziemne, kaszka kukurydziana, miód i sól. Taka paczka [o wadze 32 gramów – przyp. red] – to 135 kilokalorii – opisuje Paulina Jamróz.

Przedstawione propozycje to świetny pomysł na przekąskę do pracy lub szkoły. Można bez trudu zmieścić je w torbie czy podręcznym plecaku. Nie zajmują wiele miejsca i co najważniejsze zapewniają długie uczucie sytości. To świetne zamienniki dla standardowych słodyczy.

Co jeszcze sprawdzi się jako szybka przekąska?

Dobrą przekąską będą też świeże owoce, na przykład jabłka czy banany. Można też śmiało sięgnąć po kawałek gorzkiej czekolady z wysoką zawartością naturalnego kakao. Zaspokoi ochotę na słodycze, a jednocześnie dostarczy organizmowi sporej dawki cennych polifenoli, które spowalniają starzenie, wzmacniają odporność i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. Trzeba przy tym pamiętać o pewnej bardzo ważnej kwestii, jaką jest umiar. Nawet zdrowe przekąski jedzone w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu i sprzyjać przybieraniu na wadze.

