Nie mogłam spać. Ten napar z polecenia lekarki odmienił moje noce. Sprawdź, jak działa

Problemy z zasypianiem mogą skutecznie uprzykrzyć życie. Niska jakość nocnego wypoczynku wpływa negatywnie na wiele różnych aspektów codziennego funkcjonowania. Osłabia odporność organizmu i zwiększa podatność na infekcje. Pogarsza koncentrację, utrudnia przyswajanie oraz odtwarzanie już nabytych informacji. Zaburzenia snu, które utrzymują się przez dłuższy czas, mogą też przyspieszać procesy starzenia i nasilać stany zapalne, a co za tym idzie zwiększać ryzyko rozwoju różnego rodzaju chorób. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka sposobu na to, by poprawić jakość swojego nocnego wypoczynku. Patentami na dobry i spokojny sen podzieliła się w sieci dr Magdalena Cubała. Ekspertka poleca prosty i tani napar na bazie popularnej rośliny. Okazuje się, że w zaśnięciu pomaga nie tylko melisa.

Co ułatwia zasypianie?

Zdaniem dr Magdaleny Cubały poprawić jakość nocnego odpoczynku może kozłek lekarski, nazywany również walerianą. Mianem tym określa się nie jedną, ale kilkanaście roślin. Ich znakiem rozpoznawczym są białe lub różowe kwiaty (niekiedy też liliowe). Wydzielają one słodki, przyjemny zapach, który działa na koty niczym afrodyzjak. Zioło porasta głównie wilgotne tereny, takie jak na przykład łąki. Można je spotkać również przy brzegach rzek i strumieni.

W sprzedaży dostępny jest suszony korzeń waleriany. Można go kupić w stacjonarnych internetowych sklepach ze zdrową żywnością, a także punktach zielarskich. Co więcej, dostaniesz go również za pośrednictwem popularnych platform internetowych. Paczka o wadze 100 gramów kosztuje około 8 złotych. Choć cena ziela może się różnić między innymi w zależności od lokalizacji czy renomy danego sklepu.

Jak zrobić napar z waleriany na sen?

Kozłek lekarski – jak zauważa dr Cubała – pomaga w osiągnięciu stanu odprężenia oraz wyciszenia. Obniża też aktywność ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu zmniejsza napięcie i łagodzi stres. Dlatego jest polecany osobom z zaburzeniami snu, przede wszystkim w formie naparu. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy 5-10 gramów suszonego korzenia z waleriany zalać gorącą wodą (200 mililitrów) i zaparzać całość pod przykryciem przez około piętnaście minut. Potem wystarczy już tylko odcedzić napój i wypić. Najlepiej robić to na 2-3 godziny przed planowanym zaśnięciem. Napar w razie potrzeby można dosłodzić za pomocą naturalnego miodu.

