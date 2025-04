Makłowicz ostrzega przed tym produktem z grilla. Polacy wciąż popełniają ten błąd

Właśnie zaczyna się sezon grillowy – czas, który Polacy kochają i na który czekają przez całą zimę. Ciepłe wieczory, zapach pieczonej kiełbasy i śmiech dobiegający z ogródków działkowych to nieodłączne elementy wiosny i lata. To doskonała okazja, by spotkać się z rodziną i znajomymi, odpocząć na świeżym powietrzu i jeść różne smakołyki. Jednak to, co „wrzucamy” na grilla powinno być nie tylko smaczne, ale też zdrowe.

Robert Makłowicz odradza ten produkt na grilla

Na grillu najczęściej królują klasyki, takie jak kiełbasa, karkówka czy kaszanka, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Coraz częściej na ruszcie lądują także marynowane skrzydełka z kurczaka, szaszłyki z warzywami, a nawet ryby czy ser halloumi. Wcześniej większość mięs trzeba jednak odpowiednio przygotować. Robert Makłowicz odradza korzystanie z mięs w już gotowych marynatach, po które Polacy często i chętnie sięgają.

Abstrakcja. To jest „droga do samobójstwa”, bo nie dość, że niedobre, to jeszcze szkodliwe – powiedział kulinarny ekspert w jednym z odcinków „Podróży kulinarnych”.

Specjalista zwraca uwagę na to, że takie sklepowe produkty często zawierają duże ilości soli, cukru, konserwantów, a także innych sztucznych dodatków. Jego zdaniem mięso i ryby już same w sobie mają wystarczająco bogaty smak, który najlepiej wydobyć poprzez proste doprawienie naturalnymi przyprawami, głównie solą i pieprzem.

Świetna alternatywa dla gotowych marynat

Mieszankę przypraw do mięsa z grilla można z łatwością przygotować samodzielnie w domu, co bez wątpienia ma wiele zalet. Przede wszystkim mamy pełną kontrolę nad składem – unikamy sztucznych dodatków, wzmacniaczy smaku i nadmiaru soli, które często znajdują się w gotowych mieszankach ze sklepu. Własnoręcznie dobrane przyprawy, takie jak papryka, czosnek, zioła prowansalskie czy odrobina chili, pozwalają stworzyć aromatyczną, ale przede wszystkim zdrowszą kompozycję. Aby przygotować domową marynatę na grilla, wystarczy połączyć dowolną mieszankę ziół z odrobiną wybranego oleju i szczyptą soli.

Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujesz się na używanie takich mięs w gotowych marynat, to pamiętaj, żeby nie dosalać dodatkowo potraw, ponieważ w takich produktach i tak znajduje się już dużo soli.

