Gotujesz szparagi w ten sposób? Lepiej przestań i poznaj trik, który zmienia wszystko

Sezon na szparagi to prawdziwa uczta dla miłośników tego delikatnego i wyjątkowo smacznego warzywa. Gdy tylko się pojawiają, zajadamy się nimi na wszystkie możliwe sposoby – gotowane, pieczone, z grilla, w sałatkach czy owinięte w szynkę parmeńską są naprawdę obłędnie pyszne. Ich smak jest nie do podrobienia, a lekkość i uniwersalność sprawiają, że pasują niemal do wszystkiego. Jednak jeden mały błąd podczas ich przygotowywania może je pozbawić tego, co najlepsze.

Błąd podczas gotowania szparagów

Gotowanie szparagów, choć wydaje się banalnie proste, to okazuje się, że wcale nie należy do takich czynności. Najczęściej wrzucamy je do wody w garnku, by były całkowicie zanurzone, a następnie gotujemy do momentu, aż będą bardzo miękkie. Okazuje się to jednak dużym błędem, przez który łatwo można się zniechęcić do przygotowywania tych warzyw. Długie gotowanie jest jednym z błędów, który Polacy popełniają bardzo często, przygotowując szparagi.

Okazuje się, że szparagi wystarczy gotować jedynie kilka minut – od 3 do 5 minut w przypadku zielonych, a białe szparagi potrzebują około 8-10 minut. Należy to robić w wysokim garnku, by warzywa były całkowicie zanurzone w wodzie. W ten sposób staną się one miękkie, ale nie będą pozbawione jędrności i wspaniałego smaku.

Gotując szparagi, należy uważać na ich główki, które są delikatne i łatwo się uszkadzają. Jednym ze sposobów na to, by ich nie zepsuć, jest gotowanie w pozycji pionowej (tradycyjna metoda). Jeśli masz wysoki, wąski garnek (tzw. garnek do szparagów), ustaw warzywa pionowo, główkami do góry. Główki powinny wystawać nad wodę lub być tylko delikatnie zanurzone, ponieważ ugotują się na parze i nie rozpadną.

Przygotowując szparagi zwykłym garnku, zwiąż je w luźny pęczek sznurkiem kuchennym, wtedy główki będą się wzajemnie chronić przed uszkodzeniami. Możesz też ugotować je w dużym garnku, układają szparagi na koszyczku do gotowania na parze – po ugotowaniu wyjmiesz je wszystkie razem.

Jak można przygotować szparagi?

Szparagi to niezwykle wszechstronne warzywo, które można przygotować na wiele sposobów. Doskonale smakują gotowane, grillowane, ale też smażone na maśle z dodatkiem czosnku. Można je podawać jako przystawkę z sosem holenderskim lub dodać do sałatek i tart. Świetnie sprawdzają się także jako składnik risotto, makaronów czy zup kremów. W sezonie wiosennym warto też spróbować jajecznicy ze szparagami lub omletu z ich dodatkiem – to szybki i pyszny pomysł na lekki posiłek, który z pewnością zaskoczy domowników. Koniecznie sprawdź też, jak wykorzystać końcówki szparagów – wcale nie muszą być tylko „kuchennym odpadem”.

Czytaj też:

Ten błąd popełniasz, gotując ziemniaki. Sprawdź, co robić inaczej, a będą o wiele zdrowszeCzytaj też:

Gotuję schab w tym popularnym napoju. Nawet teściowa nie może się nachwalić