Jesz takie śniadanie? Dietetyk ostrzega: przez to tyjesz, zamiast chudnąć

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ponieważ dostarcza organizmowi energii po nocnym odpoczynku i pobudza metabolizm. Pomijanie śniadań może prowadzić do spadku koncentracji, osłabienia oraz napadów głodu w ciągu dnia, co często kończy się podjadaniem i utrudnia odchudzanie. Regularne jedzenie pełnowartościowych śniadań pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i wspiera kontrolę apetytu. Dlatego nawet podczas odchudzania nie należy rezygnować ze śniadania – lepiej postawić na lekkie, ale sycące posiłki bogate w białko, błonnik i zdrowe tłuszcze.

Tego nie jedz na śniadanie

Okazuje się jednak, że czasami to, co jemy na śniadanie, może znacząco utrudniać proces odchudzania się.

Czy wiesz, że to, co jesz rano, może dosłownie sabotować twoje odchudzanie? Możesz mieć świetny plan treningowy, możesz trzymać się diety przez resztę dnia, ale jeśli popełnisz błędy przy śniadaniu, to twój organizm może spowolnić spalanie tłuszczu, a nawet magazynować go jeszcze większej ilości – powiedział dietetyk, Bartosz Szemraj.

Specjalista w opublikowanym przez siebie nagraniu zauważył, że jednym ze śniadań, które Polacy spożywają naprawdę często, a wpływa ono negatywnie na walkę z nadprogramowymi kilogramami, są płatki śniadaniowe. Podkreśla on, że nawet jeśli na opakowaniu widzimy napis „fit” lub „pełne błonnika”, to prawda jest taka, że większość płatków śniadaniowych zawiera naprawdę dużo cukru.

Większość płatków zawiera ogromne ilości cukru. Po zjedzeniu poziom cukru w organizmie gwałtownie rośnie i potem równie szybko spada. To sprawia, że po dwóch godzinach znowu czujesz głód i masz ochotę jeszcze bardziej na coś słodkiego – wyjaśnił ekspert.

Jakie płatki śniadaniowe najlepiej wybrać?

Najlepszym wyborem spośród płatków śniadaniowych są zdecydowanie płatki owsiane. Są one uznawane za najzdrowsze, ponieważ zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, daje uczucie sytości i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Dzięki temu są idealnym wyborem podczas odchudzania – pomagają ograniczyć podjadanie między posiłkami. Płatki owsiane dostarczają również cennych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, magnez i żelazo.

