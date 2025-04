Owsianka z tym dodatkiem to śniadaniowy hit. Dla mnie to sposób na „poranne doładowanie”

Owsianka to świetny pomysł na szybkie, zdrowe i pożywne śniadanie. Przygotowuje się ją w kilka minut, a dzięki dużej zawartości błonnika i węglowodanów złożonych daje energię na długi czas. Co więcej, można ją przygotować na wiele sposobów – dodając na przykład owoce, orzechy, nasiona czy miód. Dzięki temu takie śniadanie nie nudzi się szybko. To idealny wybór dla osób dbających o zdrową dietę, ale też takich, którzy chcą zjeść rano posiłek, który można przygotować w mgnieniu oka.

Nietypowy dodatek do owsianki

Połączenie owsianki z matchą to pomysł, który może zaskoczyć – większość osób nie wpadłaby na taki duet. Mimo to warto spróbować, bo matcha świetnie komponuje się z kremową konsystencją owsianki i nadaje jej wyjątkowego smaku. To prosty sposób, by urozmaicić swoje śniadanie i wprowadzić do diety coś nowego i zdrowego.

Przepis: Owsianka z matchą Ta owsianka jest bardzo zdrowa, a do tego wspaniale smakuje Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 217 Składniki 40 g płatków owsianych

5 g nasion chia

1 łyżeczka proszku matcha

250 g mleka

szczypta soli

8 malin (świeżych lub mrożonych) Sposób przygotowania Gotowanie owsiankiWszystkie składniki owsianki umieść w małym ganku i gotuj przez około 15 minut Podawanie owsiankiOwsiankę przełóż do miseczki i poukładaj maliny.

Matcha to sproszkowana zielona herbata, która słynie ze swoich właściwości prozdrowotnych – jest bogata w antyoksydanty, wspomaga koncentrację i dodaje energii bez nagłych spadków (tak jak dzieje się to w przypadku kawy). Dzięki zawartości L-teaniny działa też kojąco na układ nerwowy. Dodanie odrobiny matchy do owsianki to świetny sposób, by wzbogacić ją o dodatkowe składniki odżywcze i nadać jej ciekawy, lekko herbaciany smak. Taka owsianka nie tylko dobrze smakuje, ale też wspiera organizm już na samym początku dnia.

Co jeszcze warto dodać do owsianki?

Do owsianki warto dodać świeże lub suszone owoce, które wzbogacają ją w witaminy i naturalną słodycz. Świetnym dodatkiem są też orzechy i nasiona, takie jak siemię lniane, chia czy pestki dyni – dostarczają zdrowych tłuszczów. Dobrym pomysłem jest również odrobina cynamonu lub imbiru, które mają właściwości przeciwzapalne, a przy tym doskonale smakują. Można też sięgnąć po jogurt naturalny lub roślinny, by zwiększyć zawartość białka i uzyskać bardziej kremową konsystencję. Należy jednak unikać dodatku cukru, a zamiast tego wybierać naturalne słodziki jak banan czy daktyle.

