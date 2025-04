Wybierasz chleb? Uważaj! Dietetyk zdradza 3 proste zasady zdrowego wyboru

Większość Polaków regularnie spożywa pieczywo, które stanowi stały element codziennej diety. Najczęściej jemy je na śniadanie lub kolację, w postaci kanapek z dodatkiem sera czy wędlin. Pieczywo bywa także popularnym dodatkiem do zup, zwłaszcza żurku, a także do sałatek – na przykład w formie grzanek. Jego różnorodność sprawia, że nie zastanawiamy się nad tym, które pieczywo jest najzdrowsze, tylko wybieramy to, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni.

Jak wybrać zdrowe pieczywo?

W kwestii wyboru odpowiedniego pieczywa wielu z nas ma wątpliwości, zastanawiając się, które rodzaje będą najlepsze dla zdrowia. Dietetyk wyjaśnił, jakie pieczywo warto wybierać, aby dostarczać organizmowi odpowiednich wartości odżywczych.

Jak wybieram pieczywo, bułkę czy chleb, to chcę, żeby miała co najmniej 5 g błonnika. Możesz sprawdzić to w tabeli wartości odżywczych, która znajduje się w każdym sklepie. I nie kieruję się kolorem pieczywa, tylko chcę, żeby w składzie mojego pieczywa była mąka pełnoziarnista razowa graham – powiedział dietetyk Michał Wrzosek.

Na co zwrócić uwagę, kupując pieczywo?

Wielu konsumentów, kupując pieczywo w markecie, niepotrzebnie skupia się na tym, czy zostało ono przygotowane z ciasta głęboko mrożonego. Okazuje się, że to, czy pieczywo jest mrożone, nie ma dużego wpływu na jego wartość odżywczą czy smak. Ważne jest coś zupełnie innego.

Jeżeli zależy ci na jakości, zwracaj uwagę na skład, a nie na to, czy pieczywo pochodzi z ciasta głęboko mrożonego. Do wypieczenia pieczywa potrzebne są tylko cztery składniki: mąka, woda, sól, zakwas/drożdże. Wszystko inne to najczęściej zbędne dodatki – dodał ekspert.

Warto więc unikać produktów z nadmiarem sztucznych dodatków, konserwantów czy polepszaczy, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie, a skupić się na tym, by miało odpowiednią ilość błonnika pokarmowego i zawierało zdrową mąkę. Koniecznie sprawdź też trik na świeże pieczywo.

