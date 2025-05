Tylko dziś herbata za 1 zł i karkówka za grosze. Sprawdź, jak je zdobyć

Pierwszy majowy weekend to dla wielu osób czas beztroskiego biesiadowania na świeżym powietrzu w gronie najbliższych, przyjaciół i znajomych. Z tej okazji Biedronka przygotowała niezwykle atrakcyjne oferty. Szczególną uwagę przykuwają dwie z nich. Dotyczą bowiem produktów, które z pewnością przydadzą się podczas rodzinnego ucztowania. Chodzi o markową i dobrą herbatę, a także karkówkę grillową. Sprawdź, co zrobić, by skorzystać z promocji i zaoszczędzić.

Jak zdobyć herbatę za złotówkę w Biedronce?

Biedronka przeceniła wszystkie herbaty marki Lipton w dużych opakowaniach mieszczących 92 torebki (English Breakfast, Gold Tea, Yellow Label, Earl Grey etc.). Możesz je mieszać dowolnie i tworzyć różne zestawy, przestrzegając przy tym jednej prostej zasady. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić minimum dwie paczki herbaty. Wtedy najtańszy produkt z wybranej „pary”, dostaniesz za złotówkę.

Pamiętaj jeszcze o kilku innych ważnych kwestiach – ta oferta jest skierowana wyłącznie do posiadaczy lojalnościowej karty lub aplikacji. Co więcej, promocja ma określony limit. Nie możesz nabyć więcej niż cztery opakowania herbaty (w tym dwa po złotówce) na jedno konto Moja Biedronka.

Tania karkówka na grill w Biedronce – warunki oferty

Promocja na mięso w Biedronce dotyczy karkówki grillowej marki Czas na Grill sprzedawanej w tak zwanych mega pakach. Teraz możesz je kupić 66 procent taniej niż zwykle. Za kilogram produktu zapłacisz 9 złotych i 99 groszy. Jego regularna cena wynosi natomiast niespełna 30 złotych. Z rabatu skorzystać mogą jednak wyłącznie klienci, którzy mają w telefonie oprogramowanie Moja Biedronka. Obniżka aktywuje się bowiem dopiero po wyświetleniu oferty w aplikacji. Poza tym wskazana promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach bez lady tradycyjnej. Nie zapomnij też o limitach. Nie możesz kupić więcej niż cztery kilogramy karkówki na konto Moja Biedronka.

Kiedy iść do Biedronki po zakupy?

Obie przedstawione promocje obowiązują w tym samym czasie. Zaczynają się i kończą w piątek, 2 maja 2025 roku. Na zakupy masz więc tylko jeden dzień. Jest jednak również dobra wiadomość. Sklepy sieci Biedronka będą otwarte dłużej niż zwykle, bo od 6.00 do 23.30.

