Dietetyczka ujawnia, co zawsze trzyma w kuchni. Te 5 produktów zmieni twoje posiłki na lepsze

To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Odpowiednio zbilansowana dieta wspiera odporność, poprawia samopoczucie i zmniejsza ryzyko wielu chorób, takich jak między innymi cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość. Dlatego warto świadomie wybierać produkty, które trafiają na nasz talerz. Powinniśmy stawiać przede wszystkim na świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i zdrowe tłuszcze. Trzeba pamiętać o tym, że nasze codzienne nawyki żywieniowe są jedną z najlepszych inwestycji w długie i zdrowe życie.

Te produkty poleca dietetyczka

Dietetyczka Dominika Hatala, znana w sieci jako Dietetyk Powszechny, podzieliła się listą produktów, które zawsze ma w swojej kuchni. Jako specjalistka od zdrowego odżywiania stawia na składniki odżywcze, praktyczne i uniwersalne. Jako pierwszy produkt dietetyczka wymieniła jajka:

To prawdziwy „must have” – są źródłem pełnowartościowego białka i są uniwersalne do wielu zdrowych potraw, takich jak szakszuka, jajecznica, omlety czy placuszki.

Kolejnym produktem, który na stałe gości w kuchni specjalistki od zdrowego żywienia są płatki owsiane.

Są bogate w błonnik pokarmowy i są bazą wielu zdrowych potraw. Od klasycznej owsianki przez zdrowe naleśniki po domowe batony – wyjaśniła ekspertka.

Nieodzownym elementem zdrowego odżywiania są oczywiście owoce i warzywa. W lodówce dietetyczki zawsze znajdują się więc mrożone owoce i warzywa:

To idealne rozwiązanie, gdy brakuje nam czasu na krojenie świeżych lub gdy zapasy nam się kończą, a jesteśmy przed zakupami

Ekspertka wymieniła także orzechy, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów.

Powinniśmy jeść ich około 30 g na dobę, są bogate w białko, zdrowe tłuszcze i minerały, idealne jako zdrowa przekąska, dodatek do owsianek, sałatek czy wypieków.

To, co warto mieć zawsze w swojej kuchni to także pomidory z puszki i passaty pomidorowe.

Są tanie, wygodne, ale też bogate w likopen. To podstawa szybkich zup i dań jednogarnkowych – podsumowała dietetyczka.

Zasady zdrowego odżywiania

Poza jedzeniem odpowiednich produktów warto też pamiętać o innych aspektach zdrowego odżywiania i najważniejszych zasadach w tej kwestii. Opierają się one na różnorodności, regularności. ale też umiarze i unikaniu niezdrowych przekąsek. Warto jeść codziennie warzywa i owoce, najlepiej w jak najmniej przetworzonej formie. Należy unikać nadmiaru cukru, soli i tłuszczów trans, zastępując je zdrowszymi alternatywami, takimi jak oliwa z oliwek czy orzechy. Kluczowe jest też picie odpowiedniej ilości wody i unikanie napojów słodzonych. Należy też pamiętać o tym, że regularne spożywanie posiłków pomaga utrzymać stabilny poziom energii, a do tego wspiera metabolizm.

