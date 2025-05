Te listki biją szpinak na głowę. Wzmacniają serce i są przepyszne. Spróbujesz?

Coraz więcej osób, świadomych wpływu diety na zdrowie i samopoczucie, sięga po „zieleninę”, czyli warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmuż czy rukola. Są one bogate w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, które wspierają odporność i pomagają zapobiegać wielu chorobom. Trend zdrowego odżywiania sprawia, że ludzie chętniej włączają do codziennego menu świeże sałatki, koktajle warzywne czy po prostu warzywa. To świetne nawyki, za które nasz organizm z pewnością będzie nam wdzięczny.

Te zielone listki dobrze działają na serce

Szpinak i rukola należą do najczęściej wybieranych warzyw liściastych, które jemy codziennie. Nie można im odmówić tego, że są bardzo zdrowe, jednak czasami warto wyjść poza znany nam schemat i sięgnąć po coś nowego. Ja niedawno spróbowałam roszponki – okazała się pyszna i cudownie delikatna w smaku. Roszponka, dzięki bioaktywnym składnikom ma korzystny wpływ na stan naszych naczyń krwionośnych i lipidogram. Jej spożywanie pozytywnie wpływa też na regulację ciśnienia tętniczego. Jest więc dobrym elementem diety w profilaktyce chorób serca.

Co więcej, roszponka jest bogata w witaminy A, C i K, a także w kwas foliowy i żelazo, dlatego polecana jest szczególnie osobom dbającym o zdrową, zbilansowaną dietę. Dodatkowo jest ona lekkostrawna i niskokaloryczna (25 kcal w 100 gramach), dzięki czemu świetnie pasuje do menu osób na diecie.

Do czego można dodać roszponkę?

Roszponka to delikatna, zielona roślina liściasta, która ma łagodny, lekko orzechowy smak i doskonale sprawdza się jako baza do sałatek, dodatek do kanapek, omletów czy dań obiadowych. Można ją dodawać do wielu potraw, na przykład jako zielony dodatek do makaronów czy jajecznicy. Można ją również dodawać do zup kremów tuż przed podaniem, by wzbogacić smak i wartość odżywczą dania. Coraz popularniejsze staje się też przygotowywanie smoothie z dodatkiem roszponki – w połączeniu z bananem, jabłkiem czy cytrusami powstaje lekki, orzeźwiający napój pełen witamin. Jej łagodny smak sprawia, że świetnie komponuje się zarówno z warzywami, jak i owocami.

