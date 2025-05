Zamiast siemienia lnianego do koktajlu dodaj te nasiona. Trawienie ruszy „z kopyta”

Miłośnicy zdrowego odżywiania często dodają do koktajli siemię lniane ze względu na jego wartości odżywcze i wysoką zawartość błonnika. Jednak śmiało można je zastąpić babką płesznik, która również doskonale wspiera pracę układu pokarmowego. Babka płesznik zawiera więcej błonnika rozpuszczalnego niż siemię lniane, dzięki czemu skuteczniej reguluje trawienie, łagodzi zaparcia, ale także wspiera oczyszczanie organizmu.

Jakie jeszcze właściwości ma babka płesznik?

Babka płesznik ma szereg korzystnych właściwości, które wykraczają poza samą regulację trawienia. Działa łagodząco na błonę śluzową jelit, dzięki czemu może wspierać leczenie stanów zapalnych przewodu pokarmowego, takich jak na przykład zespół jelita drażliwego (IBS). Jej działanie prebiotyczne sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej, co z kolei wpływa pozytywnie na odporność i ogólne samopoczucie.

Babka płesznik może też pomagać w kontrolowaniu poziomu cukru i cholesterolu we krwi, przez co jest dobrym wyborem dla osób z insulinoopornością lub podwyższonym cholesterolem. Dlatego w niektórych przypadkach warto rozważyć jej użycie zamiast siemienia lnianego. Babka płesznik może także wspomagać uczucie sytości, co bywa pomocne w redukcji masy ciała. Trzeba jednak pamiętać, że przeciwwskazaniem do stosowania babki płesznik jest między innymi niedrożność jelit, choroby układu pokarmowego, a także ból brzucha o nieznanej przyczynie.

Do czego można dodawać babkę płesznik?

Babkę płesznik najlepiej spożywać po namoczeniu – wystarczy zalać nasiona wodą i odstawić na chwilę, aż utworzą żelową konsystencję. Taki preparat można dodawać do koktajli, jogurtu, owsianki czy musli, wzbogacając je w ten sposób w błonnik pokarmowy. Ale to nie wszystko. Możesz dorzucać ją też do wielu innych potraw, które przygotowujesz na co dzień. Świetnie sprawdza się też jako naturalny zagęszczacz do zup i sosów, a nawet jako składnik w domowych wypiekach – na przykład jako zamiennik jajka. Można również dodać ją do domowego chleba, placków czy ciasteczek.

Czytaj też:

Nie znasz tej kawy, ale twoje ciało ją pokocha. Podkręca trawienie i poprawia samopoczucieCzytaj też:

Dietetyk kupuje w Biedronce tylko to mleko. Jest najlepsze. Masz je w lodówce?