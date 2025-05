Nie znasz tej kawy, ale twoje ciało ją pokocha. Podkręca trawienie i poprawia samopoczucie

Większość ludzi rozpoczyna swój dzień od filiżanki kawy, traktując ją jako nieodłączny rytuał porannego przebudzenia. Najczęściej wybierają klasyczne wersje – kawę sypaną lub rozpuszczalną, które są szybkie i wygodne w przygotowaniu Dla wielu osób to nie tylko sposób na pobudzenie, ale również chwila relaksu i przyjemności przed rozpoczęciem dnia lub w jego trakcie. I choć zazwyczaj wybieramy tę kawę, do której jesteśmy już przyzwyczajeni, to warto czasami postawić na małe urozmaicenie, próbując czegoś nowego.

Wypij tę kawę zamiast klasycznej wersji

Taką miłą odmianą może być zastąpienie zwykłej kawy kawą jęczmienna. To napój bezkofeinowy, który powstaje z prażonych ziaren jęczmienia. Ma łagodny, lekko orzechowy smak i często bywa alternatywą dla tradycyjnej kawy, zwłaszcza dla osób unikających kofeiny. Jest popularna we Włoszech, gdzie znana jest jako caffè d’orzo, ale niektórzy piją ją również w Polsce (choć kiedyś miała większe grono miłośników). Dużą zaletą kawy jęczmiennej jest to, że zawiera spore ilości błonnika pokarmowego. Włókna pokarmowe wspomagają pracę przewodu pokarmowego, a to z kolei ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała (jest też nieocenione w walce z nadprogramowymi kilogramami). Dodatkowo, poprzez regulowanie pracy jelit, błonnik zapobiega zaparciom. Pomaga także w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru i cholesterolu.

Jakie jeszcze właściwości ma kawa jęczmienna?

Kawa jęczmienna zawiera też witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze, dzięki czemu wspiera ogólną kondycję organizmu. Jest także bogata w składniki mineralne, takie jak potas, cynk, magnez, które wspierają pracę układu nerwowego, a w konsekwencji dobrze działają na nasze samopoczucie, ale też zdolność do nauki.

Kawa jęczmienna to zdrowa i naturalna alternatywa dla klasycznej kawy, szczególnie dla osób, które chcą ograniczyć spożycie kofeiny. Z uwagi na to, że nie zawiera kofeiny, to nie powoduje uczucia niepokoju, przyspieszonego bicia serca ani problemów ze snem, które mogą towarzyszyć nam, gdy pijemy tradycyjną kawę. Dodatkowo kawa jęczmienna jest łagodna dla żołądka i nie podrażnia układu pokarmowego, przez co jest odpowiednia dla osób z nadkwasotą czy refluksem żołądkowo-przełykowym.

