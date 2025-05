Biedronka rozdaje kartony dobrego mleka. Pędź do sklepu, bo czasu na zakupy jest mało

Wielu Polaków musi obecnie mierzyć się ze skutkami inflacji, które odczuwalne są szczególnie w codziennych wydatkach. Rosnące ceny żywności i podstawowych produktów znacząco obciążają domowe budżety, dlatego coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie. Jednym z prostych, ale skutecznych rozwiązań jest robienie zakupów spożywczych na promocjach. Choć na pierwszy rzut oka kilkadziesiąt groszy różnicy w cenie może wydawać się niewielkie, to w skali całego miesiąca daje to już naprawdę zauważalne oszczędności. Świadome planowanie zakupów i korzystanie z okazji jest kluczowe, by nie odczuwać tak mocno rosnących kosztów życia.

Tanie masło w Biedronce

W Biedronce obowiązuje świetna promocja na mleko UHT 3,2% marki „Mleczna Dolina”. Przy zakupie trzech sztuk tego produktu, kolejne trzy dostaje się całkowicie za darmo. Oznacza to, że cena za jeden karton mleka w ramach promocji wynosi jedynie 1 zł 89 gr. Jeśli jednak będziesz kupować tylko jeden lub dwa kartony tego mleka – ta korzystna oferta wtedy nie zadziała. Warto więc zrobić większe zapasy. Promocja trwa od 15 do 16 maja, a więc należy się spieszyć. Limit dzienny to 12 opakowań (maksymalnie 6 opakowań gratis) na kartę Moja Biedronka. Dzięki takiej ofercie można realnie zaoszczędzić na codziennych wydatkach.

Jak przechowywać mleko?

Mleko UHT przed otwarciem można przechowywać w temperaturze pokojowej, ponieważ jest poddane procesowi ultrapasteryzacji, który wydłuża jego trwałość. Najlepiej trzymać je w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, na przykład w szafce kuchennej. Po otwarciu mleko UHT należy wstawić do lodówki. Choć jego data ważności może wskazywać dłuższy okres, to po otwarciu najlepiej spożyć je w ciągu trzech do pięciu dni. Ważne jest również, aby opakowanie było szczelnie zamknięte po każdym użyciu. W razie wątpliwości co do świeżości mleka, warto sprawdzić jego zapach, smak i wygląd – jeśli cokolwiek budzi niepokój, nie należy go spożywać.

Czytaj też:

Dino rozdaje masło extra za darmo. Bierz, ile chcesz. Limitów nie ma, ale jest warunekCzytaj też:

Dietetyczka zdradza prawdę o mrożonych warzywach. Zanim pójdziesz do sklepu, musisz to wiedzieć