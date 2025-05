Dino rozdaje masło extra za darmo. Bierz, ile chcesz. Limitów nie ma, ale jest warunek

Najnowsza gazetka obfituje w wiele ciekawych ofert. Uwagę przyciąga zwłaszcza promocja na masło. Trudno się temu dziwić, bo jest naprawdę atrakcyjna. Nie ma żadnych limitów ani ograniczeń. Nie wymaga użycia specjalnych kart ani instalowania aplikacji w telefonie komórkowym czy tablecie. Wystarczy spełnić jeden banalnie prosty warunek, by odciążyć domowy budżet. A oszczędności mogą być naprawdę spore.

Jak zdobyć darmowe masło w Dino?

Promocja dotyczy masła ekstra marki Krasula. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego smarowidła, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Koszt jednego opakowania bez promocji wynosi 7 złotych i 79 groszy. Przy zakupie trzech to jedynie 5,19 zł za kostkę masła. Możesz wziąć tyle produktów, ile chcesz i zrobić duże zapasy. Masz sporo czasu na uzupełnienie braków w lodówce. Akcja trwa bowiem przez cały tydzień. Zaczyna się w środę a kończy we wtorek (14-20 maja 2025 roku). Pamiętaj przy tym o pewnej bardzo istotnej kwestii – najbliższa niedziela nie jest dniem handlowym. Nie zrobisz wtedy zakupów. Dino i inne sieci handlowe będą zamknięte. W razie potrzeby możesz jednak pójść do sklepu w sobotę w godzinach od 6.00 do 22.30.

Inne ciekawe promocje w Dino

Darmowe masło to niejedyna ciekawa oferta, jaką Dino przygotowało w tym tygodniu dla swoich klientów. Sieć ma w zanadrzu znacznie więcej „asów w rękawie”. Rozdaje też za darmo inne popularne artykuły spożywcze, takie jak na przykład margaryna Palma. Jeśli kupisz dwie kostki tłuszczu w cenie 3 złote i 89 groszy za sztukę, trzecią i czwartą dostaniesz gratis. Warto też zauważyć, że Dino mocno obniżyła koszt cukru. Za kilogram produktu marki Diamant lub Sweet Family zapłacisz tylko złotówkę i 79 groszy, pod warunkiem że kupisz minimum dwa opakowania słodkiej przyprawy. W przeciwnym razie rabat nie zostanie naliczony. Obowiązywać będzie cena regularna, która wynosi niespełna trzy złote.

