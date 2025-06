Unikasz tłuszczu, żeby schudnąć? Ekspertka ostrzega: możesz sobie zaszkodzić

W trakcie zrzucania nadprogramowych kilogramów wiele osób automatycznie zakłada, że tłuszcz to wróg numer jeden. Kojarzy się on z nadwagą, wysoką kalorycznością i porażką w odchudzaniu, dlatego jego eliminacja wydaje się oczywistym krokiem. To jednak uproszczone i często błędne myślenie. Tłuszcze same w sobie nie są przyczyną tycia – o wiele większe znaczenie ma ich jakość, ilość oraz ogólny bilans energetyczny, a także styl życia.

Tłuszcz – przyjaciel czy wróg? Zdanie specjalistki

Mgr dietetyki Magdalena Kucik na swoim Instagramie podzieliła się wpisem na temat tego, czy tłuszcz jest naszym „przyjacielem”, czy może „wrogiem”. Wiele osób jest wręcz przekonanych, że aby schudnąć, to trzeba unikać tłuszczu. Okazuje się to jednak dużym błędem.

Tłuszcz to nie tylko nośnik smaku, to kluczowy składnik diety. Wspiera gospodarkę hormonalną, pomaga wchłaniać witaminy A, D, E i K, a do tego wspiera pracę mózgu i stabilny apetyt – wyjaśniła ekspertka.

Specjalistka dodała także, że dieta zbyt uboga w tłuszcze może prowadzić do suchości skóry, zaburzeń miesiączkowania, rozdrażnienia, a nawet ciągłego uczucia głodu.

Jaki tłuszcz w diecie wybrać?

Zamiast eliminować tłuszcz ze swojej diety, powinniśmy nauczyć się wybierać jego dobre źródła.

Szczególnie ważne są dobrej jakości kwasy omega-3 – działają przeciwzapalnie, wspierają serce, metabolizm i zdrowie psychiczne. Niestety, w diecie większości osób ich poziom jest zbyt niski, dlatego warto świadomie je uzupełniać – wyjaśniła ekspertka.

Powinniśmy więc sięgać między innymi po:



awokado,

orzechy włoskie,

nasiona lnu,

nasiona chia,

oliwa z oliwek extra virgin,

tłuste ryby (łosoś, makrela, sardynki),

jaja,

masło orzechowe (bez cukru i oleju palmowego).

Jakich tłuszczów należy unikać?

Powinniśmy mieć też świadomość, jakich tłuszczów należy unikać. Przede wszystkim mowa tu o tłuszczach trans, które powstają w procesie utwardzania olejów roślinnych – można je znaleźć między innymi w margarynach, wyrobach cukierniczych, fast foodach oraz gotowych daniach przetworzonych. Tłuszcze trans zwiększają ryzyko chorób serca, sprzyjają stanom zapalnym i mogą negatywnie wpływać na poziom naszego cholesterolu. Również nadmiar rafinowanych olejów roślinnych (na przykład oleju słonecznikowego), które często dominują w diecie wielu Polaków, może działać prozapalnie. Kluczem jest więc nie tylko włączenie zdrowych tłuszczów, ale też ograniczenie tych, które naszemu organizmowi po prostu szkodzą. Sprawdź też, ile tłuszczu dziennie należy spożywać.

