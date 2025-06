Dobre masło za darmo w Biedronce. Bez aplikacji, bez kart – tylko przez 3 dni

Ceny masła dają się Polakom mocno we znaki, uszczuplając ich domowe finanse. Na szczęście duże sieci handlowe organizują rozmaite promocje, dzięki którym da się nieco podreperować nadwyrężony budżet. Jeśli chcesz zaoszczędzić na zakupie tego produktu, masz ku temu świetną okazję, bo Biedronka właśnie rozdaje go za darmo. Nie ogranicza się przy tym do żadnych konkretnych marek. Możesz brać co chcesz. Oferta jest skierowana do wszystkich, ale trzeba spełnić pewne warunki, by z niej skorzystać. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Jak zdobyć dobre masło za darmo w Biedronce?

Najnowsza oferta na darmowe masło nie jest obwarowana zbyt wieloma warunkami. Warto zaznaczyć, że mogą z niej skorzystać wszyscy klienci, a nie tylko członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. To ważne, bo jak dotąd zdecydowana większość promocji była skierowana wyłącznie do posiadaczy specjalnej karty lub aplikacji na telefon komórkowy. Tym razem sieć o nich nie wspomina. W gazetce nie ma też wzmianki o żadnych limitach nałożonych na klientów.

Co zatem musisz zrobić, by zdobyć darmowe masło? Wystarczy, że włożysz do koszyka trzy dowolne kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Możesz je dowolnie ze sobą mieszać i łączyć w różne zestawy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić na przykład dwa Masła Polskie marki Mllekovita i jedną Mleczną Dolinę. To jedna z wielu dostępnych propozycji. Oferta „2+1 gratis” obowiązuje przez trzy dni. Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (9-11 czerwca 2025 roku).

Inne ciekawe oferty w Biedronce

W tym samym terminie, co promocja na masło, obowiązuje jeszcze jedna ciekawa oferta. Sieć przeceniła dobry nabiał o ponad połowę. Teraz za litrowy karton mleka Łaciate (3,2%) zapłacisz tylko złotówkę i 99 groszy, czyli 55 procent mniej niż zwykle. Obniżka zostanie naliczona jednak dopiero przy zakupie 4 sztuk produktu. W dodatku z rabatu skorzystać mogą wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka. Co więcej, sieć narzuciła pewien limit. Na jedno konto lojalnościowe nie można kupić więcej niż 12 litrów mleka w ciągu dnia. W sumie możesz więc zdobyć aż 36 kartonów. Pamiętaj, że mleka UHT nie trzeba przechowywać w lodówce. Nieotwarte opakowania możesz spokojnie trzymać w temperaturze pokojowej.

