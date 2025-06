Lepszy sen bez tabletek? Wypij ten pyszny sok godzinę przed zaśnięciem i zobacz różnicę

Picie naturalnych soków to zdecydowanie lepszy wybór niż sięganie po słodzone czy gazowane napoje. Takie soki, zwłaszcza te świeżo wyciskane, dostarczają organizmowi cennych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które wspierają odporność i poprawiają ogólne samopoczucie. Dobrze jest robić je samodzielnie w domu, ponieważ w przeciwieństwie do napojów dostępnych w sklepie nie zawierają sztucznych dodatków, konserwantów ani nadmiaru cukru, który negatywnie wpływa na zdrowie.

Ten sok pomoże ci zasnąć

Picie soku z wiśni, zwłaszcza z wiśni kwaśnych, może korzystnie wpływać na jakość snu. Wiśnie są naturalnym źródłem melatoniny – hormonu regulującego rytm dobowy organizmu i ułatwiającego zasypianie. Regularne spożywanie soku z wiśni może więc pomóc w skróceniu czasu zasypiania, wydłużeniu snu, ale też poprawie jego jakości. Dodatkowo sok ten zawiera antyoksydanty, które wspierają regenerację organizmu w czasie snu.

Zaleca się przyjmowanie 30 ml koncentratu dwa razy dziennie, rozpuszczając go w 100-200 ml wody. Żeby poprawić jakość swojego snu, drugą dawkę należy wypić na godzinę przed snem. Jeśli jesteś miłośnikiem tego typu napojów – zobacz też, jak zrobić kompot z wiśni.

Jakie jeszcze właściwości ma sok z wiśni?

Sok z wiśni ma wiele cennych właściwości zdrowotnych. Zawarte w nim antocyjany wspierają układ krążenia, pomagając obniżać ciśnienie krwi i chronić serce. Wpływa on również na regenerację organizmu, wspiera odporność i ma korzystny wpływ na pracę mózgu. To też naturalny napój, który wzmacnia organizm. Co więcej, taki sok może też korzystnie wpływać na profil lipidowy (zwłaszcza u osób starszych czy chorujących na otyłość).

Badania dowiodły, że sok z cierpkiej wiśni zwiększa też wytrzymałość u sportowców – poprawia regenerację i zmniejsza bolesność mięśni, a to może przyczyniać się do lepszej wydajności organizmu. Co więcej, taki sok zwiększa biodostępność tlenu azotu, a to z kolei poprawia przepływ krwi i transport tlenu do mięśni. W konsekwencji jego picie może też polepszać wyniki ćwiczeń wytrzymałościowych – wpływ na to ma także to, że napój ten ma niski indeks glikemiczny, ale również właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto pić sok z wiśni.

Czytaj też:

Polacy chętnie sięgają po ten olej, bo myślą, że jest zdrowy. Lekarz: nigdy bym nie zjadłCzytaj też:

To najlepsze parówki, jakie możesz kupić. Zawierają 100 procent mięsa i poleca je dietetyczka