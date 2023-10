Co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie? Szybkie i proste sposoby

Sezon na kurki jest długo wyczekiwanym czasem przez miłośników właśnie tych grzybów. Możecie dodać je do wielu potraw. Najpopularniejszą z nich jest jajecznica z kurkami. Na obiad z tym dodatkiem z kolei świetnie sprawdzi się pieczeń z sosem kurkowym lub zupa z kurkami i serem.

Co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie?

Żeby kurki nie były gorzkie, musicie przede wszystkim pamiętać o tym, by je dokładnie oczyścić. Pozbądźcie się wszelkich zabrudzeń z grzybów – piasku, ale też resztek igliwia i liści. Sprawdźcie, jak oczyścić grzyby w prosty i szybki sposób.

Oto sposoby na pozbycie się goryczki z kurek:



Smażenie na suchej patelni – róbcie to bez dodatku tłuszczu. Ustawcie palnik na średnią moc, a następnie wsypcie grzyby na suchą patelnię. Kurki powinny wypuścić soki, a później ponownie je wchłonąć. Całość zajmie wam maksymalnie 15 minut.

Gotowanie kurek na parze – to również dobry sposób, by pozbyć się gorzkiego smaku z grzybów. Najlepiej ułóżcie je w górnej części parowaru. Takie gotowanie powinno trwać około 10 minut.

Blanszowanie kurek przed zamrożeniem – do wody, którą wykorzystacie do blanszowania kurek, dodajcie odrobinę soli lub cukru (dzięki temu kurki zachowają swój kształt i jędrną konsystencję).

Namoczenie świeżych kurek w mleku – niektórzy twierdzą, że dzięki temu można zapobiec nieprzyjemnej goryczce. Należy pozostawić grzyby w mleku na co najmniej półtorej godziny.

Jeżeli mrozicie kurki – pamiętajcie, by spożyć je w ciągu trzech miesięcy, ponieważ po tym czasie wzrasta ryzyko pojawienia się w nich goryczki.

Dlaczego kurki są gorzkie?

Doświadczeni grzybiarze wiedzą, że charakterystycznym, lekko gorzkim smakiem cechują się kurki, które rosną w lasach iglastych. Zdarza się jednak, że taki smak jest też wyczuwalny z powodu popełnianych błędów, takich jak na przykład smażenie grzybów na patelni zalanej olejem lub oliwą. Może to wynikać też ze zbyt długiego przechowywania kurek (na przykład w przypadku ich mrożenia). Dzieje się tak również, gdy zbieramy kurki w czasie suszy lub upałów.

Gorzkie kurki w potrawie – jak uratować danie?

Jeżeli mimo wszystkich powyższych zabiegów, kurki są jednak gorzkie – mamy sposób na to, by je uratować. W takiej sytuacji dodajcie do kurek cebulę lub śmietanę, które mają słodkawy posmak. W ten sposób lekka gorycz nie przebije się do potrawy. Możecie tą metodą też dodatkowo urozmaicić całe danie i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejsze.

Kurki możecie też doprawić przyprawami o intensywnym smaku, który zniweluje gorycz grzybów. Będzie do tego odpowiednia na przykład natka pietruszki lub czosnek – składniki te idealnie komponują się z kurkami.

