Myślisz, że fit znaczy zdrowo? Dietetyczka ostrzega: ten składnik szkodzi jelitom

Produkty fit cieszą się coraz większą popularnością. Chętnie sięga po nie wiele osób, bo uchodzą za zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych artykułów spożywczych. Zwykle nie zawierają bowiem dodatku cukru. Mają jednak w swoim składzie związki, które mogą szkodzić zdrowiu. Zwraca na to uwagę dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka poruszyła tę kwestię w jednym z ostatnio opublikowanych postów. Jej spostrzeżenia sprawią, że zastanowisz się dwa razy, zanim znowu sięgniesz po batony czy napoje light.

Dlaczego produkty fit mogą szkodzić zdrowiu?

Wszystkiemu winne są słodziki, a zwłaszcza te, których nazwy kończą się na „ol”, na przykład sorbitol, maltitol czy mannitol. To alkohole cukrowe z grupy FODMAP. Skrót ten pochodzi od angielskich słów „Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols”. Można go przetłumaczyć jako „fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole”. Mówiąc prościej – chodzi o fermentujące węglowodany złożone z co najmniej jednej cząsteczki cukrowej, a także o tak zwane alkohole wielowodorotlenowe, czyli wspomniane wcześniej substancje słodzące.

Większość z nich wchłania się tylko częściowo w jelicie cienkim. Niestrawione resztki trafiają do jelita grubego, gdzie fermentują, powodując gazy, wzdęcia i biegunki. Niewielka ilość najczęściej nie robi problemu, ale większa porcja już może – zauważa dietetyczka.

Na te dolegliwości gastryczne szczególnie narażone są osoby z wrażliwym układem pokarmowym, a także pacjenci zmagający się z przewlekłymi chorobami jelit, na przykład zespołem jelita drażliwego (IBS). Spostrzeżenia specjalistki potwierdzają internauci. Swoimi doświadczeniami podzielili się w komentarzach pod postem ekspertki. „Czasami biorę taki jeden na próbę i potem mój żołądek i ja bardzo żałujemy”, „Właśnie dzisiaj zjadłam sporo tego kremu z filmiku i teraz mi skręca jelita”, „Odkryłam rok temu, że nie mogę spożywać nic ze słodzikami, bo wzdęcia i gazy mam po tym takie, że aż się chce płakać” – to tylko niektóre z wypowiedzi.

Jakie produkty zawierają szkodliwe słodziki?

Wspomniane słodziki można znaleźć w wielu różnych artykułach spożywczych. Zawierają je nie tylko produkty fit, ale również ketchupy, chipsy czy niektóre napoje, na przykład bezalkoholowe piwa smakowe. Co więcej, związki te znajdziemy w jogurtach, budyniach, żelkach, gumach do żucia, pieczywie, a także żywności przeznaczonej dla osób z cukrzycą. Warto bowiem podkreślić, że maltitol, sorbitol i inne alkohole cukrowe mają niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi.

